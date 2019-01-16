Як житиме Британія після голосування за недовіру уряду

Голосування за недовіру уряду Терези Мей, яке відбудеться ввечері 16 січня, вірогідно, завершиться її відставкою.

Про це у коментарі сайту "24" розповів експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара.

Читайте також: Найбільша поразка в історії: що британські ЗМІ пишуть про провал Brexit

За його словами, про те, яким буде розвиток подій надалі, поки що говорити важко – потрібно дочекатися рішення щодо голосування про недовіру до уряду. Проте існує велика вірогідність того, що Тереза Мей піде у відставку.

Увечері буде зрозуміла доля і уряду, і прем'єра. За традицією, Мей мала б піти у відставку. Але вона раніше вказала, що це питання наскільки важливе, що вона не збирається йти у відставку у разі провалу голосування. І буде намагатися реалізовувати Brexit у будь-якому випадку, оскільки це є воля виборців. Швидше за все, Мей втратить свою посаду – за вотум недовіри проголосують,

– зазначив експерт.

Наразі є кілька можливих варіантів розвитку подій. Після голосування буде майже два тижні для того, щоб сформувати новий уряд, і Тереза Мей може спробувати це зробити. Якщо їй вдасться якимось чином залучити до нової коаліції старих партнерів, зокрема і тих, хто голосував проти цієї угоди, або ж лейбористи спробують створити свій уряд. Ще один варіант – це власне загальні вибори, де можуть прийти до влади ліберальні демократи, які є противниками виходу з ЄС. Як далі буде розвиватися ця ситуація у такому разі – доволі складно зараз передбачити. Оскільки фактично очільник опозиції, лідер лейбористів Джеремі Корбін постійно критикував уряд, а конкретних пропозицій не надавав.

Є ще варіант, що Тереза Мей протягом 21 дня підготує нову або змінену угоду і буде ще одне голосування. Проте Олександр Хара зазначив, що це – малоймовірно, "оскільки складно уявити, що вона може запропонувати таке привабливе, що змінить думку більшості парламентарів".

Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.