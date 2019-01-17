До яких економічних і політичних проблем призведе Brexit: думка дипломата

Brexit дуже розділяє Великобританію, її політичні сили, і всіх задовольнити нереально. Питання, наскільки жорстким буде вихід з ЄС.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як розповідає дипломат, Brexit не може звести до купи не лише тих, хто хоче залишитися в ЄС, але і тих, хто хоче вийти. Навіть у консервативній партії, яка є прихильницею виходу, є два крила. Одні виступають за жорсткий вихід, інші – більш м’який.

Єдине, що може об’єднати політичні сили Великобританії, – розуміння того, що вихід з ЄС без угоди матиме надзвичайно негативні наслідки, що політичні інтереси партій другорядні. Краще угода з виходу, ніж вийти з ЄС без неї,

– вважає Хара.

За словами експерта, проблема в тому, що Британія хотіла б мати доступ до ринку ЄС, але при цьому захистити свої кордони від мігрантів, не мати спільного громадянства з ЄС. Але це неможливо за умови виходу з ЄС. І європейці проти.

"Дилема з Brexit і шляхом виходу з ЄС вистрілила в питанні Північної Ірландії. Це єдиний регіон, де є сухопутний кордон з ЄС. Якщо Британія виходить з ЄС, то треба там встановлювати нові пункти пропуску і правила перетину. Вступ Британії до ЄС був одним з найважливіших елементів мирного врегулювання північноірландської проблеми. Коли з’явиться кордон, існує імовірність, що ірландський націоналізм знову проявиться", – наголошує Олександр Хара.

Експерт нагадує: в Євросоюзі Великобританія була на особливих пільгових умовах: в країні не було запроваджено євро, вона не є учасником Шенгенської угоди. Фінансово-торгівельні відносини теж були в особливому режимі.

Великобританія була островом США в НАТО і ЄС. Після виходу з ЄС вони не зможуть укласти такі вигідні пільгові угоди з США, іншими країнами ЄС, не кажучи про Китай і Індію. Великобританія втратить. Тепер глобально впливати на Брюссель буде складніше. В ЄС головну скрипку гратимуть Німеччина і Франція,

– наголошує Олександр Хара.

Нагадаємо, 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів. Це вже друге голосування щодо висловлення недовіри Терезі Мей протягом останніх двох місяців. 12 грудня минулого року питання про це вирішувала консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.



15 січня члени Палати громад проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи. Через провал ініціативи Мей і відбулось голосування щодо вотуму недовіри.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.