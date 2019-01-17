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      К каким экономическим и политическим проблемам приведет Brexit: мнение дипломата

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      В Великобритании разгорелась сильная дискуссия относительно условий выхода из ЕС
      В Великобритании разгорелась сильная дискуссия относительно условий выхода из ЕС / Фото из открытых источников

      Brexit очень разделяет Великобританию, ее политические силы и всех удовлетворить нереально. Вопрос, насколько жестким будет выход из ЕС.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Как рассказывает дипломат, Brexit не может свести воедино не только тех, кто хочет остаться в ЕС, но и тех, кто хочет выйти. Даже в консервативной партии, которая является сторонницей выхода, есть два крыла. Одни выступают за жесткий выход, другие – более мягкий.

      Единственное, что может объединить политические силы Великобритании, – понимание того, что выход из ЕС без соглашения будет иметь чрезвычайно негативные последствия, что политические интересы партий второстепенные. Лучше соглашение по выходу, чем выйти из ЕС без него,
      – считает Хара.

      По словам эксперта, проблема в том, что Великобритания хотела бы иметь доступ к рынку ЕС, но при этом защитить свои границы от мигрантов, не иметь общего гражданства ЕС. Но это невозможно при условии выхода из ЕС. И европейцы против.

      "Дилемма с Brexit и путем выхода из ЕС выстрелила в вопросе Северной Ирландии. Это единственный регион, где есть сухопутная граница с ЕС. Если Британия выходит из ЕС, то надо там устанавливать новые пункты пропуска и правила пересечения. Вступление Великобритании в ЕС было одним из важнейших элементов мирного урегулирования североирландской проблемы. Когда появится граница, существует вероятность, что ирландский национализм снова проявится", – отмечает Александр Хара.

      Эксперт напоминает: в Евросоюзе Великобритания была на особых льготных условиях: в стране не было введено евро, она не является участником Шенгенского соглашения. Финансово-торговые отношения тоже были в особом режиме.

      Великобритания была островом США в НАТО и ЕС. После выхода из ЕС они не смогут заключить такие выгодные льготные соглашения с США, другими странами ЕС, не говоря про Китай и Индию. Великобритания потеряет. Теперь глобально влиять на Брюссель будет сложнее. В ЕС главную скрипку будут играть Германия и Франция,
      – отмечает Александр Хара.

      Напомним, 16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов. Это уже второе голосование по выражению недоверия Терезе Мэй в течение последних двух месяцев. 12 декабря прошлого года вопрос об этом решала консервативная партия Великобритании, которую возглавляет Мэй, но провалила голосование.

      15 января члены Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за 202 человека. Из-за провала инициативы Мэй и состоялось голосование по вотуму недоверия.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Великобритания Тереза Мэй Brexit Евросоюз
      Источник: 24 канал
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