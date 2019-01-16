Скупают продукты и лекарства: что происходит в Британии из-за Brexit

Для британцев такое потрясение как провал соглашения о Brexit является необычным, поскольку у них обычно все стабильно, понятно и предсказуемо. А потому ходят слухи, что местные жители скупают продукты, медикаменты опасаясь хаоса.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала директор Украинского института в Лондоне Марина Пезенти.

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У британцев ощущение неуверенности. Практически на всех ключевых медийных платформах комментаторы спрашивают, что будет дальше. Действительно, некоторые люди паникуют, скупают продукты, запасаются медикаментами. Что касается политических расписаний, то несколько месяцев царит неопределенность, то есть, какие есть варианты: будет ли это выход без соглашения, будет ли повторный референдум, останется ли Британия в ЕС. Пока это все не понятно,

– сказала Пезенти.

По ее словам, о возможности второго рефендума говорят все чаще, а он выглядит все реальнее. Но проблема в том, как будут сформулированы вопросы ко второму референдуму, потому что это была главная коллизия рефендума, который состоялся почти три года назад. Ведь вопросы были сформулированы очень грубо, а на самом деле их по выходу из ЕС существует гораздо больше.

Напомним, 15 января депутаты нижней палаты парламента Великобритании, Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза, которая уже была согласована премьером Терезой Мэй с Брюсселем. Результат голосования: 432 депутата "против", 202 – "за".

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.