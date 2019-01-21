У Польщі запропонували вихід з глухого кута щодо Brexit

У Польщі пропунують встановити п'ятирічне обмеження на дію так званого "запасного плану" (bacstop) щодо кордону з Північною Ірландією.

Про це заяаив Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Politico.

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За його словами, таке часове обмеження є менш вигідним для Ірландії, проте є безперечно кращим рішенням, аніж вихід Британії з ЄС взагалі без угоди.

До тепер лідери 27 країн ЄС твердо підтримували Європейську комісію і Дублін в тому, що дія backstop, прописана в угоді про Brexit, не матиме часових обмежень, якщо не буде знайдено іншого рішення для запобігання утворенню жорсткого кордону.

Нагадаємо, 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів. Це вже друге голосування щодо висловлення недовіри Терезі Мей протягом останніх двох місяців. 12 грудня минулого року питання про це вирішувала консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.

15 січня члени Палати громад проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи. Через провал ініціативи Мей і відбулось голосування щодо вотуму недовіри. 21 січня Тереза ​​Мей виступить в парламенті і представить новий варіант дій по виходу з ЄС після того, як депутати відхилили угоду з Брюсселем.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.

Що таке backstop?Він покликаний гарантувати, що у разі впорядкованого виходу Британії з ЄС на острові Ірландія у жодному разі не з’явиться "жорсткий кордон", тобто не буде фізичних перевірок чи інфраструктури.