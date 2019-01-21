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      Мей представить у парламенті Британії "план Б" щодо Brexit

      34 Читать новость на русском
      Тереза Мей
      Тереза Мей / 24 Канал

      У понеділок, 21 січня, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей представить парламенту оновлений план щодо Brexit.

      Про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

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      Озвучувати так званий "план Б" Тереза ​​Мей буде змушена через те, що її попередня угода, узгоджена з ЄС, минулого тижня провалилася в британському парламенті. За угоду Мей проголосували лише 202 депутати, проти – 432.

      Експерти припускали, що голосування щодо угоди провалиться, проте не очікували, що стільки парламентаріїв проголосують проти неї. Попри провал угоди, Мей змогла вистояти в голосуванні про недовіру, яке в парламенті ініціював глава опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін.

      Зазначається, що перед виступом у парламенті Мей запланувала зустрічі з низкою британських міністрів в заміській резиденції Чекерс. Водночас про плани її зустрічей з опозиційними членами парламенту не повідомлялося.

      Деталі нового плану Мей щодо Brexit не розголошуються, проте ЗМІ очікують, що прем'єру доведеться досить істотно змінити свою позицію щодо угоди, щоб залучити на свою сторону лейбористів.

      Члени парламенту зможуть вносити поправки до пропозиції Мей. Це означає, що депутати зможуть висловити свої ідеї щодо Brexit, які вони зможуть представити на голосування.

      Очікується, що своє бачення ситуації з Brexit представить Корбін. 

      Обговорення та голосування за пропозиціями заплановано в палаті громад на 29 січня, тобто рівно за два місяці до передбачуваної дати виходу Великобританії з ЄС.

      Теги: Новини політики Тереза Мей Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
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