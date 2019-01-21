Мэй представит в парламенте Британии "план Б" по Brexit

В понедельник, 21 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит парламенту обновленный план Brexit.

Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

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Озвучивать так называемый "план Б" Тереза ​​Мэй будет вынуждена из-за того, что ее предварительное соглашение, согласованная с ЕС, на прошлой неделе провалилась в британском парламенте. За сделку Мэй проголосовали лишь 202 депутата, против – 432.

Эксперты предполагали, что голосование по соглашению провалится, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее. Несмотря на провал сделки, Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Отмечается, что перед выступлением в парламенте Мэй запланировала встречи с рядом британских министров в загородной резиденции Чекерс. В то же время о планах ее встреч с оппозиционными членами парламента не сообщалось.

Детали нового плана Мэй по Brexit не разглашаются, однако СМИ ожидают, что премьеру придется довольно существенно изменить свою позицию по соглашению, чтобы привлечь на свою сторону лейбористов.

Члены парламента смогут вносить поправки к предложению Мэй. Это означает, что депутаты смогут высказать свои идеи по Brexit, которые они смогут представить на голосование.

Ожидается, что свое видение ситуации по Brexit представит Корбин.

Обсуждение и голосование по предложениям запланировано в палате общин на 29 января, то есть ровно за два месяца до предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС.