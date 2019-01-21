В Польше предложили выход из тупика по Brexit

В Польше предлагают установить пятилетнее ограничение на действие так называемого "запасного плана" (bacstop) относительно границы с Северной Ирландией.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Politico.

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По его словам, такое временное ограничение является менее выгодным для Ирландии, однако является безусловно лучшим решением, чем выход Британии из ЕС вообще без соглашения.

Теперь лидеры 27 стран ЕС твердо поддерживали Европейскую комиссию и Дублин в том, что действие backstop, прописанный в соглашении о Brexit, не будет иметь временных ограничений, если не будет найдено другое решение для предотвращения образования жесткой границы.

Напомним, 16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов. Это уже второе голосование по выражению недоверия Терезе Мэй в течение последних двух месяцев. 12 декабря прошлого года вопрос об этом решала консервативная партия Великобритании, которую возглавляет Мэй, но провалила голосование.

15 января члены Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, зато за – 202 человека. Из-за провала инициативы Мэй и состоялось голосование по вотуму недоверия. 21 января Тереза Мэй выступит в парламенте и представит новый вариант действий по выходу из ЕС после того, как депутаты отклонили соглашение с Брюсселем.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Но до этого за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.

Что такое backstop?Он призван гарантировать, что в случае упорядоченного выхода Британии из ЕС на острове Ирландия ни в коем случае не появится "жесткий кордон", то есть не будет физических проверок или инфраструктуры.