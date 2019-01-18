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      У Великобританії можливі дострокові вибори, – експерт

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      Через Brexit Терезу Мей можуть відправити у відставку
      Через Brexit Терезу Мей можуть відправити у відставку / Фото з відкритих джерел

      До 21 січня у прем’єра Великобританії Терези Мей є час, щоб розробити нову угоду щодо виходу з ЄС. Якщо угоду не підтримають, то можливі кілька сценаріїв розвитку подій. Зокрема, новий вотум недовіри Терезі Мей.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Як зауважує експерт, абсолютно нову угоду підготувати за цей час неможливо, оскільки нинішня, яку британський парламент не підтримав, розроблялася два роки. Хіба що окремі правки – додаткові гарантії або поступки з боку ЄС. Але простір для маневру в Терези Мей невеликий – всі поступки ЄС уже зробив. Крім того, Мей зустрілася з лідерами парламентських партій, щоб обговорити підтримку угоди. Втім, вважає Хара, лейбористи, які ініціювали вотум недовіри прем’єр-міністру, навряд чи підтримають її.

      Лейбористи відчувають сприятливий час, щоб провести дострокові вибори і сформувати свій уряд. Тому вони не допомагатимуть Терезі Мей і після 21 січня спробують знову висловити їй вотум недовіри. Тоді або буде сформована нова коаліція і призначений новий прем’єр без виборів. Або ж дострокові вибори. Не виключено рішення про новий референдум. Лейбористи пропонують провести вибори, а потім ще один референдум. Таким чином взагалі не виходити з ЄС,
      – зазначає дипломат.

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      Зокрема, за його словами, консерватори, лідером яких є Тереза Мей, за те, щоб було більше суверенітету в держави. А лейбористи – за об’єднання з ЄС. Крім того, є Шотландська національна партія. Шотландія торгує рибою з ЄС і не хоче втрачати свої переваги. Північна Ірландія також бажає бути частиною ЄС.

      Вихід Британії з ЄС може відбутися без будь-яких угод. Тоді це буде потужним ударом по економіці Великобританії, оскільки вона втратить доступ до спільного ринку ЄС і торгуватиме на основі правил СОТ. Плюс питання Північної Ірландії. Чи буде в цьому регіоні тимчасово прикрито кордон? Також виникне проблема з громадянством, оскільки багато тих, хто працює в Британії, має європейські паспорти і навпаки. Через усталену політичну культуру не проводять і другий референдум. Це найгірший варіант, який означатиме, що будь-яке рішення можна скасувати. Британці потрапили в пастку власної політичної культури,
      – наголосив Олександр Хара.

      Нагадаємо, 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів. Це вже друге голосування щодо висловлення недовіри Терезі Мей протягом останніх двох місяців. 12 грудня минулого року питання про це вирішувала консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.

      15 січня члени Палати громад проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи. Через провал ініціативи Мей і відбулось голосування щодо вотуму недовіри.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Великобританія Brexit Тереза Мей
      Джерело: 24 канал
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