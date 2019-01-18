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      В Великобритании возможны досрочные выборы, – эксперт

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      Из-за Brexit Терезу Мэй могут отправить в отставку
      Из-за Brexit Терезу Мэй могут отправить в отставку / Фото из открытых источников

      До 21 января у премьера Великобритании Терезы Мэй есть время, чтобы разработать новое соглашение относительно выхода из ЕС. Если соглашение не поддержат, то возможны несколько сценариев развития событий. В частности, новый вотум недоверия Терезе Мэй.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Как замечает эксперт, абсолютно новое соглашение подготовить за это время невозможно, поскольку нынешнее, которое британский парламент не поддержал, разрабатывалось два года. Разве что отдельные правки – дополнительные гарантии или уступки со стороны ЕС. Но пространство для маневра в Терезы Мэй небольшое – все уступки ЕС уже сделал. Кроме того, Мэй встретилась с лидерами парламентских партий, чтобы обсудить поддержку соглашения. Впрочем, считает Хара, лейбористы, инициировавшие вотум недоверия премьер-министру, вряд ли поддержат ее.

      Лейбористы испытывают благоприятное время, чтобы провести досрочные выборы и сформировать свое правительство. Поэтому они не будут помогать Терезе Мэй и после 21 января попытаются снова выразить ей вотум недоверия. Тогда либо будет сформирована новая коалиция и назначен новый премьер без выборов. Или же досрочные выборы. Не исключено решение о новом референдуме. Лейбористы предлагают провести выборы, а затем еще один референдум. Таким образом вообще не выходить из ЕС,
      – отмечает дипломат.

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      В частности, по его словам, консерваторы, лидером которых является Тереза Мэй, за то, чтобы было больше суверенитета у государства. А лейбористы – за объединение с ЕС. Кроме того, есть Шотландская национальная партия. Шотландия торгует рыбой с ЕС и не хочет терять свои преимущества. Северная Ирландия хочет быть частью ЕС.

      Выход Британии из ЕС может состояться без каких-либо соглашений. Тогда это будет мощным ударом по экономике Великобритании, поскольку она потеряет доступ к общему рынку ЕС и будет торговать на основе правил ВТО. Плюс вопрос Северной Ирландии. Будет ли в этом регионе временно прикрыта граница? Также возникнет проблема с гражданством, так как много тех, кто работает в Британии, имеют европейские паспорта и наоборот. Из-за устоявшейся политической культуры не проводят и второй референдум. Это худший вариант, который будет означать, что любое решение можно отменить. Британцы попали в ловушку собственной политической культуры,
      – отметил Александр Хара.

      Напомним, 16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов. Это уже второе голосование относительно выражения недоверия Терезе Мэй в течение последних двух месяцев. 12 декабря прошлого года вопрос об этом решала консервативная партия Великобритании, которую возглавляет Мэй, но провалила голосование.

      15 января члены Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, в то же время за – 202 человека. Из-за провала инициативы Мэй и состоялось голосование относительно вотума недоверия.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Великобритания Brexit Тереза Мэй
      Источник: 24 канал
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