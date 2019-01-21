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      Мэй в парламенте произнесла речь о Brexit: основные тезисы

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      Тереза Мэй выступила в парламенте по Brexit: какие заявления сделала премьер
      Тереза Мэй выступила в парламенте по Brexit: какие заявления сделала премьер / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью о Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

      Так, во время выступления глава британского правительства Мэй повторила, что предложение относительно второго референдума не набирает большинства в палате общин. По ее словам, наиболее реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта – это проголосовать за договор о выходе, который согласован ее правительством и ЕС.

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      Кроме того, Мэй считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок. Как подчеркнула она, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а только отложит проблему.

      Также чиновница опровергла информацию о том, что правительство намерено пересмотреть "Белфастское соглашение", чтобы решить проблему границы Северной Ирландии и Ирландии.

      Что такое Белфастское соглашение, или Соглашение Страстной пятницы? Это соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривавшее создание автономных органов власти. Также был предложен ряд других мер, касающихся политических и конституционных аспектов североирландского конфликта. Документ подписали 10 апреля 1998 года в Белфасте правительства Британии и Ирландии. Впоследствии его одобрили большинство политических партий в Северной Ирландии и большинство жителей страны во время референдума.

      Заметим, что ранее Парламент Великобритании не поддержал план Мэй о Brexit, а одной из причин этого стала будущая ситуация на границе между Северной Ирландией и Ирландией, поскольку последняя продолжает входить в состав Европейского союза.

      В итоге британский премьер пообещала, что будет более тесно, чем раньше, сотрудничать с парламентом, представителями всех партий, а также с основными партиями Северной Ирландии и других регионов.

      Главным же заявлением Мэй стало то, что европейские граждане, которые подают на право на постоянное проживание в Великобритании, будут освобождаться от сбора, который составляет сейчас 65 фунтов стерлингов.

      Относительно договора о выходе Британии из ЕС, то Мэй формально снова внесла этот документ на голосование в Палату общин. Новое голосование запланировано на 29 января. Мэй заверила, что в течение этого времени, которое осталось, она будет вести переговоры со всеми партиями, а затем с Брюсселем.

      Смотрите также: Как британцы относятся к Brexit и какие существуют варианты безопасного выхода из ЕС

      К слову, в речи Терезы Мэй, где она описала различные варианты развития ситуации, не было одного пункта, а именно о возможности ее отставки и внеочередных выборах после второго (или, возможно, третьего) провала договора с ЕС в Палате общин. К отставке Мэй и внеочередным выборам призывает, в частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

      Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон.

      Уже 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Зато в Британии высказались против. Так, 14 января не поддержала Brexit Палата лордов, а 15 января против оказались большинство депутатов Палаты общин.

      16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов.

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      Теги: Великобритания Новости политики Brexit Тереза Мэй
      Источник: 24 канал
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