Чи залишать на посаді Терезу Мей: політична кар’єра прем’єра Британії

15 січня парламент Великої Британії проголосував проти запропонованої урядом Терези Мей угоди щодо Brexit – виходу країни з Європейського Союзу. Це стало шокуючим розвитком подій, і в парламенті ініціювали голосування про недовіру уряду Мей. Що тепер чекає на британську прем’єрку і що взагалі про неї відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

У червні 2016 року на референдумі жителі Великобританії підтримали вихід країни зі складу ЄС. Голосування коштувало політичної кар'єри тогочасному прем'єру Британії Девіду Кемерону. Після нього уряд очолила Тереза Мей, якій довелось узгоджувати з Брюсселем угоду про вихід країни з ЄС.

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Через 2,5 роки після цього парламент Британії проголосував проти запропонованої урядом Мей угоди щодо Brexit. Того ж дня у парламенті ініціювали голосування про недовіру уряду Мей. Проте 16 січня парламент проголосував проти цього вотуму недовіри. Це було вже другим голосуванням щодо висловлення недовіри Мей протягом останніх 2 місяців. Так, 12 грудня 2018 року питання про це вирішувала консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.

Прем'єр-міністр запропонувала лідерам усіх партій провести з нею індивідуальні зустрічі, але попросила політиків підійти до них "з конструктивним настроєм". Тепер у кабінету Мей є 3 дні, щоб підготувати альтернативний план Brexit.

Якщо парламент не змінить своєї позиції, існує кілька варіантів. Більшість із них веде до відтермінування виходу Британії з ЄС, запланованого на 29 березня. ЄС вже дав зрозуміти, що не проти дати відтермінування до середини літа.

Коротка біографія Терези Мей

Тереза Мері ​​Мей народилася 1 жовтня 1956 у місті Істборн (Східний Сассекс, Англія).

Закінчила Оксфордський університет зі ступенем бакалавра географії. Працювала в Банку Англії і органах самоврядування Лондона.

Брала участь у парламентських виборах 1992 року в окрузі Північно-Західний Дарем і в дострокових виборах 1994 року в окрузі Баркінген, але невдало. На виборах 1997 року була обрана від нового округу Мейденгед; відтоді постійно переобирається.

Як Тереза Мей потрапила в політику?

Університетські друзі Мей розповідають, що вже у студентські роки вона мріяла стати першою жінкою-прем'єром Британії. Тож була дуже засмучена, коли її випередила Маргарет Тетчер.

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Першими кроками Мей у політиці стало її обрання на парламентських виборах 1997 року від нового округу Майденгед, з того часу вона постійно переобирається від Консервативної партії.

На яких посадах працювала Мей у британському уряді?

У 2010 році стала міністра внутрішніх справ і перебувала на цій посаді 6 років. Це довше, ніж будь-хто з попередників Мей за останні 100 років. Окрім того, чинна прем’єрка була міністром у справах жінок та рівноправності з травня 2010 до вересня 2012 року.

За що вона голосувала та проти чого виступала?

У Палаті громад Мей голосувала за вторгнення в Ірак, за ухвалення законів по боротьбі зі зміною клімату, проти заборони на куріння у громадських місцях, проти надання рівних прав представникам сексуальних меншин. Проте Мей переконує, що з часом її погляди на права сексуальних меншин змінилися, і вона підтримала впровадження одностатевих шлюбів у країні.

Мей висловлювала бажання вивести Великобританію з-під юрисдикції Європейської конвенції з прав людини. Проте пізніше сказала, що відмовляється від ідеї, оскільки проти цього виступає більшість депутатів парламенту. Багато хто вважає, що тим самим Мей продемонструвала свій прагматизм.

Як Мей стала прем’єром?

Після відставки Камерона, у червні 2016 року Мей висунула свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра Великобританії і лідера партії торі. 5 липня 2016 року вона виграла перший тур голосування з великим відривом від інших кандидатів, отримавши 50% голосів. 7 липня виграла другий тур голосування. 11 липня єдина суперниця Мей, міністр енергетики Андреа Ледсом зняла свою кандидатуру у боротьбі за крісло прем'єра.

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Реакція Мей на отруєння у Солсбері

Після того, як у британському Солсбері отруїли заборонною хімічною речовиною "Новачок" колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, Мей відразу ж оголосила про початок розслідування цього інциденту. Так, через певний час вона відкрито звинуватила у причетності до скоєння цього злочину російські спецслужби, про що згодом все стало відомо в деталях. Відтак, Мей заявила, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів у відповідь на замах на Скрипалів.



Мей відкрито заявила про причетність Росії до отруєння Скрипалів

Мей і Brexit

Під час кампанії 2016 року перед референдумом про членство в ЄС Мей підтримувала позицію Кемерона проти Brexit. Зараз прем’єрка заявляє, що підтримує волевиявлення народу.

Після свого приходу на посаду прем’єра Мей зібрала новий уряд після позачергових виборів і розпочала довгий шлях для втілення в життя волі народу – виходу Британії зі складу ЄС. Шлях цей виявився нелегким. Так, восени 2017 року депутати хотіли відправити Мей у відставку , бо були незадоволені прогресом у переговорах щодо Brexit. Зокрема, мовиться про фінансування, адже у Британії підрахували, що її фінансові зобов'язання стосуватимуться 74 європейських установ.

У липні 2018 року через сценарій прем’єрки щодо виходу з ЄС у відставку подали два британські міністри та двоє керівників партії Мей. Вони заявляли, що Британія іде на значні поступки Брюсселю у питанні Brexit і є прихильниками жорсткішого сценарію виходу Британії з Євросоюзу.

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Наміри Мей щодо Brexit критикував і президент США Дональд Трамп. Він заявляв, що план прем'єрки "вб'є" торговельну угоду між Британією та США. Проте Мей пообіцяла Трампові велику торговельну угоду після виходу Британії ЄС.



Мей заявляла про загрозу скасування виходу Британії зі складу ЄС

У липні 2018 року Мей заявляла, що існує загроза того, що Brexit доведеться відмінити через спроби законодавців зірвати план прем'єрки. А у вересні Мей заявила, що переговори про Brexit та заявила, що не погодиться на умови ЄС, наголошуючи на неприпустимості економічного відокремлення Північної Ірландії від решти Британії. Інший варіант, за яким Британія лишається у європейській економічній зоні і підкоряється усім європейським правилам, Мей також назвала неприпустимим.

У листопаді уряд Британії нарешті схвалив проект угоди про умови виходу зі складу ЄС. Після цього через незгоду з умовами угоди троє міністрів пішли у відставку, а представники Консервативної партії почали збирати підписи про вотум недовіри Мей, проте так і не змогли відправити її у відставку, не набравши необхідної кількості голосів.

Після цього у Британії заговорили про ймовірність проведення нового референдуму про вихід з ЄС, проте Мей категорично відкинула таку можливість. Вона сказала, що у такому разі довіра до політики зазнає "катастрофічної шкоди", якщо Британія не залишить ЄС.

15 січня депутати парламенту Британії, а саме Палати громад, проголосували проти угоди про вихід з ЄС, яку запропонував уряд Мей.

Формально після провалу голосування щодо Brexit є можливим будь-який розвиток подій – аж до крайніх і поки теоретичних варіантів виходу Британії з ЄС без вищезазначеної угоди. Серед імовірних варіантів розвитку подій може бути й отримання від Євросоюзу відстрочки для розробки нових домовленостей.

Британський уряд має можливість упродовж трьох тижнів винести на розгляд парламенту новий план дій.

Після провалу голосування, уряду Терезі Мей знову спробували оголосити вотум недовіри, і знову цього не вдалося зробити. Тепер у кабінету Мей є 3 дні, щоб підготувати альтернативний план Brexit. Якщо парламент не змінить своєї позиції, запланований на 29 березня вихід Британії з ЄС можуть відтермінувати.