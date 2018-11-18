23:20
18 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Як британці сприймають скандал навколо угоди Brexit: коментар журналіста

      192 Читать новость на русском

      Ідея Терези Мей щодо Brexit наразі під загрозою. Якщо назбирається 48 людей з її консервативної партії у парламенті, які зможуть подати спеціальні листи до комітету з вимогою розпочати процес вотуму недовіри, то тоді Тереза Мей може втратити свою посаду.

      Про це розповів кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Вихід Британії з Євросоюзу: чому прем'єрку Терезу Мей висміяли в парламенті

      Як зазначив журналіст, вже відомо про понад 20 таких рішень від депутатів, тому може розпочатися процес голосування за довіру до Терези Мей.

      Тереза Мей
      Тереза Мей

      І якщо вона втратить свою посаду, очевидно, що консервативна практика обиратиме нового лідера, тому процес переговорів з ЄС може опинитися під загрозою. Цілком можливо, що будуть дострокові вибори,
      – наголосив Цюпин.

      За словами кореспондента, пересічні британці вважають, що уряд повинен виконати волю референдуму 2016 року, на якому більшість жителів країни проголосували за те, щоб вийти з ЄС. Тому теперішній уряд Терези Мей зазначає, що він виконує волю народу.

      "Я вважаю, що найбільш імовірним виходом із цієї ситуації буде проведення дострокових загальних виборів і тоді вже та партія, яка отримає довіру від виборців, буде рухатися далі", – сказав Цюпин.

      І додав , що для британців, що займаються економікою, головною загрозою буде вихід з ЄС без угоди, адже тоді почнуть діяти митні правила і закриються кордони, а так, як підприємці багато експортують з Європи, для них це буде дуже невигідно.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей Євросоюз Brexit
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      сьогодні , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 266
      Головні новини 18 листопада: Янукович у лікарні, затримання помічника Савченко і марш у Києві
      сьогодні , 22:31 Головні новини 18 листопада: Янукович у лікарні, затримання помічника Савченко і марш у Києві
      1625
      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа 804
      Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин
      809
      Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      202
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Коли на Місяці існувала атмосфера: вчені провели дослідження
       9 жовтня 2017 , 12:16
      У Німеччині вирішили радикально боротися з незаконними мігрантами
       9 січня 2017 , 23:17
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук