Глухий кут Brexit: майже 40 членів британського уряду одночасно можуть піти у відставку

Близько 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність скласти свої повноваження в разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.

Мовляв, депутатам Консервативної партії, до якої вони входять, можуть заборонити голосувати за подібний проект, пише The Times.

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Йдеться про відставки міністрів уряду Терези Мей та його членів – молодших міністрів і помічників міністрів.

Зокрема, міністерка з питань праці та пенсій Амбер Радд наголосила, що всі депутати-консерватори мають право висловлювати свою думку щодо планів продовження механізму, за яким має відбутися Brexit (стаття 50), та добровільно віддавати свої голоси за той чи інший план дій.

У разі Brexit без угоди у відставку піде і міністр з питань бізнесу Річард Харрінгтон. Міністр культури Марго Джеймс і міністр оборони Тобіас Елвуд ще думають, та все ж притримуються позиції щодо необхідності продовження статті 50.

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Нагадаємо, 21 січня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.



Так, під час виступу очільниця британського уряду Мей повторила, що пропозиція щодо другого референдуму не набирає більшості в палаті громад. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за договір про вихід, узгоджений її урядом і ЄС. Крім того, Мей вважає недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня 2019 року на більш пізній термін. Як підкреслила вона, це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.

Чому у Британії загострилася ситуація навколо Brexit? 13 листопада 2018 року представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін.



Вже 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Натомість у Британії висловивлися проти. Так, 14 січня 2019 не підтримала Brexit Палата лордів, а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Зокрема, йдеться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Також після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.



16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів. Це вже друге голосування щодо висловлення недовіри Терезі Мей протягом останніх двох місяців. 12 грудня минулого року питання про це вирішувала консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.