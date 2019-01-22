12:39
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Глухий кут Brexit: майже 40 членів британського уряду одночасно можуть піти у відставку

      135 Читать новость на русском
      Тереза Мей
      Тереза Мей / Getty Images

      Близько 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність скласти свої повноваження в разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.

      Мовляв, депутатам Консервативної партії, до якої вони входять, можуть заборонити голосувати за подібний проект, пише The Times.

      Читайте також:   У Польщі запропонували вихід з глухого кута щодо Brexit

      Йдеться про відставки міністрів уряду Терези Мей та його членів – молодших міністрів і помічників міністрів.

      Зокрема, міністерка з питань праці та пенсій Амбер Радд наголосила, що всі депутати-консерватори мають право висловлювати свою думку щодо планів продовження механізму, за яким має відбутися Brexit (стаття 50), та добровільно віддавати свої голоси за той чи інший план дій. 

      У разі Brexit без угоди у відставку піде і міністр з питань бізнесу Річард Харрінгтон. Міністр культури Марго Джеймс і міністр оборони Тобіас Елвуд ще думають, та все ж притримуються позиції щодо необхідності продовження статті 50.

      Читайте також:   Чи залишать на посаді Терезу Мей: політична кар’єра прем’єра Британії

      Нагадаємо, 21 січня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.     

      Так, під час виступу очільниця британського уряду Мей повторила, що пропозиція щодо другого референдуму не набирає більшості в палаті громад. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за договір про вихід, узгоджений її урядом і ЄС. Крім того, Мей вважає недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня 2019 року на більш пізній термін. Як підкреслила вона, це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.

      Чому у Британії загострилася ситуація навколо Brexit? 13 листопада 2018 року представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін.

      Вже 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Натомість у Британії висловивлися проти. Так, 14 січня 2019 не підтримала Brexit Палата лордів, а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Зокрема, йдеться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Також після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.

      16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів. Це вже друге голосування щодо висловлення недовіри Терезі Мей протягом останніх двох місяців. 12 грудня минулого року питання про це вирішувала консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.

      Теги: Новини політики Тереза Мей Великобританія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      сьогодні , 12:01 Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      Злой Одессит 1110
      Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      сьогодні , 10:02 Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      Олена Кандяк 368
      День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      сьогодні , 09:02 День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      Євгенія Мазур 2095
      В Україні зламана вся політична система, – експерт
      сьогодні , 08:40 В Україні зламана вся політична система, – експерт
      Наталя Ромашова 2277
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 січня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 4045
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук