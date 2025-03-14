Для тих, хто прагне дослідити яскраві пропозиції Лондона, треба підготуватися до того, що дорога буде нелегка, як і процедура оформлення відповідних документів. Як українцю поїхати до Лондона розповідає 24 Канал.

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Правила в'їзду до Великої Британії для українців у 2025 році

Громадяни України повинні отримати візу для в'їзду до Сполученого Королівства, незалежно від місця призначення – чи то Англія, Шотландія, Уельс, чи Північна Ірландія.

Безвізовий режим не поширюється навіть власників біометричних паспортів. Це означає, що навіть для короткострокових візитів, таких як поїздки до Лондона або Единбурга, українські мандрівники повинні подавати документи на отримання туристичної візи.

Як українцям оформити візу в Лондон

Українці можуть подати заявку на Standard Visitor Visa (туристична віза). Для цього потрібно:

Подати анкету на офіційному сайті уряду Великої Британії. Сплатити візовий збір (115 фунтів стерлінгів). Записатися у візовий центр для подачі біометрії. Надати підтвердження бронювання житла, маршрут поїздки, довідку про фінансовий стан.

Обробка візової заяви зазвичай триває від 3 до 6 тижнів, залежно від країни подачі.

Важливо: мандрівники, які прямують до Британії з туристичною метою, також зобов'язані мати страховку, незалежно від країни походження, в тому числі з України. Вона буде перевірятися прикордонниками при в'їзді в країну.

Що робити біженцям

Українці, які втікають від війни, можуть стати учасниками програми "Homes for Ukraine". Ця ініціатива дозволяє їм отримувати підтримку від волонтерів-спонсорів протягом 6 місяців.



Як українцям поїхати в Лондон / Фото Unsplash

Після розгляду заяви українські біженці отримають або візу, або офіційний письмовий дозвіл. Цей документ дозволить їм сісти на літак або інший вид транспорту для подорожі до Сполученого Королівства.

До слова, у Євросоюзі оприлюднили свіжі дані щодо кількості біженців – скільки українців перебуває в ЄС.

Як поїхати в Англію з України у 2025-му

Українці, які прагнуть потрапити до Великої Британії, змушені подорожувати через треті країни, оскільки повітряний простір України залишається закритим: