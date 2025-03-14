Для тех, кто стремится исследовать яркие предложения Лондона, надо подготовиться к тому, что дорога будет нелегкая, как и процедура оформления соответствующих документов. Как украинцу поехать в Лондон рассказывает 24 Канал.
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Правила въезда в Великобританию для украинцев в 2025 году для украинцев
Граждане Украины должны получить визу для въезда в Соединенное Королевство, независимо от места назначения – будь то Англия, Шотландия, Уэльс, или Северная Ирландия.
Безвизовый режим не распространяется даже на владельцев биометрических паспортов. Это означает, что даже для краткосрочных визитов, таких как поездки в Лондон или Эдинбург, украинские путешественники должны подавать документы на получение туристической визы.
Как украинцам оформить визу в Лондон
Украинцы могут подать заявку на Standard Visitor Visa (туристическая виза). Для этого нужно:
- Подать анкету на официальном сайте правительства Великобритании.
- Оплатить визовый сбор (115 фунтов стерлингов).
- Записаться в визовый центр для подачи биометрии.
- Предоставить подтверждение бронирования жилья, маршрут поездки, справку о финансовом состоянии.
Обработка визового заявления обычно длится от 3 до 6 недель, в зависимости от страны подачи.
Важно: путешественники, которые направляются в Британию с туристической целью, также обязаны иметь страховку, независимо от страны происхождения, в том числе из Украины. Она будет проверяться пограничниками при въезде в страну.
Что делать беженцам
Украинцы, которые бегут от войны, могут стать участниками программы "Homes for Ukraine". Эта инициатива позволяет им получать поддержку от волонтеров-спонсоров в течение 6 месяцев.
Как украинцам поехать в Лондон / Фото Unsplash
После рассмотрения заявления украинские беженцы получат или визу, или официальное письменное разрешение. Этот документ позволит им сесть на самолет или другой вид транспорта для путешествия в Соединенное Королевство.
К слову, в Евросоюзе обнародовали свежие данные по количеству беженцев – сколько украинцев находится в ЕС.
Как поехать в Англию из Украины в 2025-м
Украинцы, которые стремятся попасть в Великобританию, вынуждены путешествовать через третьи страны, поскольку воздушное пространство Украины остается закрытым:
- Самолетом – из Польши, Румынии, Венгрии в Лондон, Манчестера, Эдинбурга.
- Поездом – через Польшу, Францию (Евротоннель).
- Автомобилем/автобусом – через Польшу, Германию, Францию, далее паром или Евротоннель.