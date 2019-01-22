12:21
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Тупик Brexit: почти 40 членов британского правительства одновременно могут уйти в отставку

      62 Читати новину українською
      Тереза Мей
      Тереза Мей / Getty Images

      Около 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности сложить свои полномочия в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашения.

      Мол, депутатам Консервативной партии, в которую они входят, могут запретить голосовать за подобный проект, пишет The Times.

      Читайте также: В Польше предложили выход из тупика по Brexit

      Речь идет об отставках министров правительства Терезы Мэй и его членов – младших министров и помощников министров.

      В частности, министр по вопросам труда и пенсий Амбер Радд подчеркнула, что все депутаты-консерваторы имеют право высказывать свое мнение относительно планов продолжения механизма, по которому должна состояться Brexit (статья 50), и добровольно отдавать свои голоса за тот или иной план действий.

      В случае Brexit без соглашения в отставку уйдет и министр по вопросам бизнеса Ричард Харрингтон. Министр культуры Марго Джеймс и министр обороны Тобиас Элвуд еще думают, но все же придерживаются позиции о необходимости продолжения статьи 50.

      Читайте также: Оставят ли на посту Терезу Мэй: политическая карьера премьера Британии

      Напомним, 21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью о Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

      Так, во время выступления глава британского правительства Мэй повторила, что предложение относительно второго референдума не набирает большинства в палате общин. По ее словам, наиболее реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта – это проголосовать за договор о выходе, согласованный ее правительством и ЕС. Кроме того, Мэй считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок. Как подчеркнула она, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а только отложит проблему.

      Почему в Британии обострилась ситуация вокруг Brexit?
      13 ноября 2018 года представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон.

      Уже 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Зато в Британии высказались против. Так, 14 января 2019 не поддержала Brexit Палата лордов, а 15 января против высказало большинство депутатов Палаты общин. Бывший глава британского МИД Борис Джонсон назвал отклонение парламентом соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза шансом для премьер-министра Терезы Мэй договориться о более выгодном соглашении. В частности, речь идет о более длительном сроке оплаты "льготнойпошлины" Евросоюза при экспорте и урегулировании вопроса о границе с ЕС в Ирландии. Также после Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства касательно 74 европейских учреждений.

      16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов. Это уже второе голосование по выражению недоверия Терезе Мэй в течение последних двух месяцев. 12 декабря прошлого года вопрос об этом решала консервативная партия Великобритании, которую возглавляет Мэй, но провалила голосование.

      Теги: Новости политики Тереза Мэй Великобритания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      сегодня , 12:00 Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      Злой Одессит 868
      Первые смерти на Майдане: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский
      сегодня , 10:00 Первые смерти на Майдане: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский
      Олена Кандяк 141
      День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство
      сегодня , 09:01 День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство
      Євгенія Мазур 354
      В Украине сломана вся политическая система, – эксперт
      сегодня , 08:40 В Украине сломана вся политическая система, – эксперт
      Наталя Ромашова 581
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 января , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 1355
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На примере "вагнеровцев" Трамп хочет показать жесткое отношение к РФ, – Bloomberg
       22 февраля 2018 , 01:56
      Стало известно, как берлинский террорист бежал из Германии
       27 декабря 2016 , 07:18
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук