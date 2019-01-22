Тупик Brexit: почти 40 членов британского правительства одновременно могут уйти в отставку

Около 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности сложить свои полномочия в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашения.

Мол, депутатам Консервативной партии, в которую они входят, могут запретить голосовать за подобный проект, пишет The Times.

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Речь идет об отставках министров правительства Терезы Мэй и его членов – младших министров и помощников министров.

В частности, министр по вопросам труда и пенсий Амбер Радд подчеркнула, что все депутаты-консерваторы имеют право высказывать свое мнение относительно планов продолжения механизма, по которому должна состояться Brexit (статья 50), и добровольно отдавать свои голоса за тот или иной план действий.

В случае Brexit без соглашения в отставку уйдет и министр по вопросам бизнеса Ричард Харрингтон. Министр культуры Марго Джеймс и министр обороны Тобиас Элвуд еще думают, но все же придерживаются позиции о необходимости продолжения статьи 50.

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Напомним, 21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью о Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

Так, во время выступления глава британского правительства Мэй повторила, что предложение относительно второго референдума не набирает большинства в палате общин. По ее словам, наиболее реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта – это проголосовать за договор о выходе, согласованный ее правительством и ЕС. Кроме того, Мэй считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок. Как подчеркнула она, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а только отложит проблему.

Почему в Британии обострилась ситуация вокруг Brexit?

13 ноября 2018 года представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон.



Уже 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Зато в Британии высказались против. Так, 14 января 2019 не поддержала Brexit Палата лордов, а 15 января против высказало большинство депутатов Палаты общин. Бывший глава британского МИД Борис Джонсон назвал отклонение парламентом соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза шансом для премьер-министра Терезы Мэй договориться о более выгодном соглашении. В частности, речь идет о более длительном сроке оплаты "льготнойпошлины" Евросоюза при экспорте и урегулировании вопроса о границе с ЕС в Ирландии. Также после Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства касательно 74 европейских учреждений.



16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов. Это уже второе голосование по выражению недоверия Терезе Мэй в течение последних двух месяцев. 12 декабря прошлого года вопрос об этом решала консервативная партия Великобритании, которую возглавляет Мэй, но провалила голосование.