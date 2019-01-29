Тереза Мей проситиме Євросоюз відновити переговори про Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей буде попросити Європейський союз відновити переговори щодо угоди про вихід, щоб отримати підтримку документа в парламенті.

Про це вона заявила своїм міністрам, повідомляє ВВС.

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Прес-секрета прем'єра сказала, щоб отримати підтримку Палати громад, будуть потрібні правові зміни щодо "запасного механізму", а це означатиме відновлення переговорів.

29 січня Тереза Мей проведе неформальні переговори з лідерами ЄС, однак невідомо, чи відбудуться вони до голосування у парламенті Британії або після. Ввечері у Парламенті буде голосування щодо низки поправок до угоди про Brexit, одна з яких стосується найбільш спірного питання – кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Депутат-консерватор Грехем Брейді вніс поправку, яка пропонує вилучення "запасного механізму" з угоди та заміну його "альтернативними механізмами". Очікується, що ця поправка буде прийнята депутатами.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

15 січня члени Палати громад проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

Через провал ініціативи Мей й відбулось голосування щодо вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з чиновницею. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325.

21 січня Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.

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Раніше приблизно 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність скласти свої повноваження в разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.