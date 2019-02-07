Мей готується перенести повторне голосування за угоду по Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей готується перенести повторне голосування в парламенті за угодою про умови Brexit на кінець лютого, що неминуче призведе до продовження дії статті 50 Лісабонського договору про Європейський Союз, яка встановлює регламент і терміни виходу королівства з ЄС

За даними The Daily Telegraph, заплановане на 14 лютого голосування в Палаті громад не відбудеться й тепер визначається нова дата в кінці місяця.

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Зазначається, що головний партійний парламентський організатор Джуліан Сміт висловив побоювання, що спікер нижньої палати парламенту Джон Беркоу може спробувати підірвати плани уряду і сприяти проведенню голосування в більш ранній термін.

Раніше The Daily Telegraph повідомляла, що члени британського уряду таємно обговорили план відтермінування дати Brexit на вісім тижнів – до 24 травня. Мей же вважає неприпустимим перенесення Brexit і обіцяє, що вихід країни з ЄС відбудеться, як і було заплановано, 29 березня.

Що треба знати про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

Коротко про те, що нині відбувається з Brexit: