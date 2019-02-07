Мей готується перенести повторне голосування за угоду по Brexit
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей готується перенести повторне голосування в парламенті за угодою про умови Brexit на кінець лютого, що неминуче призведе до продовження дії статті 50 Лісабонського договору про Європейський Союз, яка встановлює регламент і терміни виходу королівства з ЄС
За даними The Daily Telegraph, заплановане на 14 лютого голосування в Палаті громад не відбудеться й тепер визначається нова дата в кінці місяця.
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Зазначається, що головний партійний парламентський організатор Джуліан Сміт висловив побоювання, що спікер нижньої палати парламенту Джон Беркоу може спробувати підірвати плани уряду і сприяти проведенню голосування в більш ранній термін.
Раніше The Daily Telegraph повідомляла, що члени британського уряду таємно обговорили план відтермінування дати Brexit на вісім тижнів – до 24 травня. Мей же вважає неприпустимим перенесення Brexit і обіцяє, що вихід країни з ЄС відбудеться, як і було заплановано, 29 березня.
Що треба знати про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.
Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:
- 13 листопада 2018 року представники Великобританії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни зі складу Євросоюзу. Наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін;
- 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу;
- 14 січня 2019 року не підтримала Brexit Палата лордів (верхня палата британського парламенту), а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад (нижня палата):
- 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Різниця становила всього 19 голосів;
- Приблизно 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність піти у відставку у разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угод;
- 20 британських міністрів та членів уряду таємно зустрілися у парламенті, аби розробити план, який не допустить Brexit без угоди.
- Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей захотіла відновити переговори з ЄС щодо угоди про вихід, щоб отримати підтримку документа у британському парламенті. У Євросоюзі відмовили.