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      Мей готується перенести повторне голосування за угоду по Brexit

      8 Читать новость на русском
      Голосування щодо Brexit можуть перенести
      Голосування щодо Brexit можуть перенести / 24 Канал

      Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей готується перенести повторне голосування в парламенті за угодою про умови Brexit на кінець лютого, що неминуче призведе до продовження дії статті 50 Лісабонського договору про Європейський Союз, яка встановлює регламент і терміни виходу королівства з ЄС

      За даними The Daily Telegraph, заплановане на 14 лютого голосування в Палаті громад не відбудеться й тепер визначається нова дата в кінці місяця.

      Читайте також: Великобританія підготувала план евакуації Єлизавети ІІ на випадок заворушень після Brexit

      Зазначається, що  головний партійний парламентський організатор Джуліан Сміт висловив побоювання, що спікер нижньої палати парламенту Джон Беркоу може спробувати підірвати плани уряду і сприяти проведенню голосування в більш ранній термін.

      Раніше The Daily Telegraph повідомляла, що члени британського уряду таємно обговорили план відтермінування дати Brexit на вісім тижнів – до 24 травня. Мей же вважає неприпустимим перенесення Brexit і обіцяє, що вихід країни з ЄС відбудеться, як і було заплановано, 29 березня.

      Що треба знати про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

      Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей Brexit
      Джерело: 24 Канал
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