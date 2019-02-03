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      Великобританія підготувала план евакуації Єлизавети ІІ на випадок заворушень після Brexit

      34 Читать новость на русском
      Королева Єлизавета ІІ
      Королева Єлизавета ІІ / Фото з відкритих джерел

      У разі, якщо після Brexit без угоди почнуться заворушення у Лондоні, королеву Великобританії Єлизавету II буде евакуйовано.

      Про це повідомило видання The Sunday Times.

      Читайте також: Доля Brexit: депутат Європарламенту зробив гучну заяву про вихід Британії з ЄС

      Уряд Великобританії допускає введення воєнного стану для запобігання хаосу через "жорсткий" Brexit. Британські міністри обговорювали можливість застосування "Акту про надзвичайні ситуації" 2004 року у разі заворушень. Згідно з документом, в країні можуть ввести комендантську годину, обмежити свободу пересування громадян, конфіскувати майно і придушувати заворушення за допомогою військових.

      За інформацією видання план евакуації королеви був розроблений ще у 1962 році під час холодної війни. В останні кілька тижнів він був адаптований під сучасні реалії. Передбачається, що королева та інші члени сім'ї будуть евакуйовані в секретні будинку за межами Лондона.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:

      Теги: Новини політики Великобританія Єлизавета II Brexit
      Джерело: 24 Канал
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