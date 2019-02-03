Великобританія підготувала план евакуації Єлизавети ІІ на випадок заворушень після Brexit
У разі, якщо після Brexit без угоди почнуться заворушення у Лондоні, королеву Великобританії Єлизавету II буде евакуйовано.
Про це повідомило видання The Sunday Times.
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Уряд Великобританії допускає введення воєнного стану для запобігання хаосу через "жорсткий" Brexit. Британські міністри обговорювали можливість застосування "Акту про надзвичайні ситуації" 2004 року у разі заворушень. Згідно з документом, в країні можуть ввести комендантську годину, обмежити свободу пересування громадян, конфіскувати майно і придушувати заворушення за допомогою військових.
За інформацією видання план евакуації королеви був розроблений ще у 1962 році під час холодної війни. В останні кілька тижнів він був адаптований під сучасні реалії. Передбачається, що королева та інші члени сім'ї будуть евакуйовані в секретні будинку за межами Лондона.
Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.
Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:
- 13 листопада 2018 року представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін;
- 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу;
- 14 січня 2019 не підтримала Brexit Палата лордів, а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад;
- 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів (аналогічне голосування вже було 12 грудня 2018 року;
- близько 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність піти у відставку у разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.
- 20 британських міністрів та членів уряду таємно зустрілися у парламенті, аби розробити план, який не допустить Brexit без угоди.
- прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей захотіла відновити переговори з ЄС щодо угоди про вихід, щоб отримати підтримку документа у британському парламенті. У Євросоюзі відмовили.