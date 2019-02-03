Великобритания подготовила план эвакуации Елизаветы II на случай беспорядков после Brexit
В случае, если после Brexit без соглашения начнутся беспорядки в Лондоне, королеву Великобритании Елизавету II эвакуируют.
Об этом сообщило издание The Sunday Times.
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Правительство Великобритании допускает введение военного положения для предотвращения хаоса из-за "жесткого" Brexit. Британские министры обсуждали возможность применения "Акта о чрезвычайных ситуациях" 2004 года в случае беспорядков. Согласно документу, в стране могут ввести комендантский час, ограничить свободу передвижения граждан, конфисковать имущество и подавлять беспорядки с помощью военных.
По информации издания план эвакуации королевы был разработан еще в 1962 году во время холодной войны. В последние несколько недель он был адаптирован под современные реалии. Предполагается, что королева и другие члены семьи будут эвакуированы в секретные дома за пределами Лондона.
Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.
Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:
- 13 ноября 2018 года представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следующий шаг должен был быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон;
- 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза;
- 14 января 2019 года не поддержала Brexit Палата лордов, а 15 января против сказало большинство депутатов Палаты общин;
- 16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов (аналогичное голосование уже было 12 декабря 2018 года);
- около 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности уйти в отставку в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашения;
- 20 британских министров и членов правительства тайно встретились в парламенте, чтобы разработать план, который не допустит Brexit без соглашения;
- премьер-министер Великобритании Тереза Мэй захотела возобновить переговоры с ЕС по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в британском парламенте. В Евросоюзе отказали.