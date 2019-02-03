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      Великобритания подготовила план эвакуации Елизаветы II на случай беспорядков после Brexit

      7 Читати новину українською
      Королева Елизавета II
      Королева Елизавета II / Фото из открытых источников

      В случае, если после Brexit без соглашения начнутся беспорядки в Лондоне, королеву Великобритании Елизавету II эвакуируют.

      Об этом сообщило издание The Sunday Times.

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      Правительство Великобритании допускает введение военного положения для предотвращения хаоса из-за "жесткого" Brexit. Британские министры обсуждали возможность применения "Акта о чрезвычайных ситуациях" 2004 года в случае беспорядков. Согласно документу, в стране могут ввести комендантский час, ограничить свободу передвижения граждан, конфисковать имущество и подавлять беспорядки с помощью военных.

      По информации издания план эвакуации королевы был разработан еще в 1962 году во время холодной войны. В последние несколько недель он был адаптирован под современные реалии. Предполагается, что королева и другие члены семьи будут эвакуированы в секретные дома за пределами Лондона.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:

      Теги: Brexit Елизавета II Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
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