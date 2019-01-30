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      В Евросоюзе исключают возможность новых переговоров относительно соглашения о Brexit

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      Brexit
      Brexit / Фото из открытых источников

      Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза не предусматривает возможность новых переговоров.

      Об этом заявил спикер президента Европейского Совета Дональда Туска, сообщает Deutsche Welle.

      Читайте также: Британия может ввести военное положение, чтобы предотвратить хаос из-за Brexit без соглашения, – The Times

      Договор о Brexit является и остается лучшим и единственным путем обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Европейского Союза", – подчеркнул представитель Дональда Туска.

      По его словам, backstop также является частью договора, а сам договор не предусматривает пересмотра.

      В то же время ранее в ЕС заявляли о возможности пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем.

      24 канал сообщал, что Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем. За поправку, подготовленную и внесенную на рассмотрение членом Лейбористской партии Кэролайн Спелман, проголосовали 318 парламентариев, против – 310 депутатов.

      Правительство Терезы Мэй не обязано принимать решения в соответствии с принятой поправкой. Однако, как премьеру, которого поддерживает меньшинство в Палате общин, ей будет сложно игнорировать мнение парламента. Ранее Мэй и члены правительства не исключали жесткий вариант Brexit, хотя и признавали его нежелательным.

      Brexit Тереза Мей Великобританія
      Тереза Мэй

      Кроме поправки, которая исключает Brexit без соглашения с Брюсселем, парламентарии также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС с 29 марта на конец 2019 года. Поправку подготовила и внесла на рассмотрение лейборист Иветта Купер. Против поправки высказался 321 парламентарий, за – 298 депутатов.

      В случае одобрения этой поправки фактически состоялась бы передача контроля за процессом Brexit от правительства к парламенту. Против поправки активно выступали Мэй и возглавляемое ею правительство, состоящее преимущественно из консерваторов. При этом противники консерваторов – лейбористы, наоборот, выступали за принятие поправки.

      После голосования Мэй заявила, что шансы добиться пересмотра соглашения с Брюсселем невелики.

      Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, между тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Что такое backstop? Он призван гарантировать, что в случае упорядоченного выхода Британии из ЕС на острове Ирландия ни в коем случае не появится "жесткая граница", то есть не будет физических проверок или инфраструктуры.

      15 января члены Палаты общин проголосовали против соглашения относительно выхода страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за – 202 человека.

      Из-за провала инициативы Мэй и состоялось голосование касаемо вотума недоверия правительству консерваторов во главе с чиновницей. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325.

      21 января Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью о Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

      Теги: Новости Украины Великобритания Brexit Дональд Туск Евросоюз Тереза Мэй
      Источник: 24 Канал
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