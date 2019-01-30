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      Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем

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      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / 24 Канал

      Соответствующую поправку было принято в проект соглашения об условиях Brexit. За поправку, подготовленную и внесенную на рассмотрение членом Лейбористской партии Кэролайн Спелман, проголосовали 318 парламентариев, против – 310 депутатов

      Об этом сообщило издание Sky News.

      Читайте также: Британия может ввести военное положение, чтобы предотвратить хаос из-за Brexit без соглашения, – The Times

      24 канал сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй будет просить Европейский союз возобновить переговоры по соглашению о Brexit, чтобы получить поддержку документа в парламенте.

      Отмечается, что поправка к проекту соглашения сформулирована в общих выражениях. Какой будет процедура отклонения жесткого варианта Brexit в документе не уточняется.

      Правительство Терезы Мэй, не обязано принимать решение в соответствии с принятой поправкой. Однако, как премьеру, которую поддерживает меньшинство в Палате общин, ей будет сложно игнорировать мнение парламента. Ранее Мэй и члены правительства не исключали жесткого варианта Brexit, хотя и признавали его нежелательным.

      Кроме поправки, которая исключает Brexit без соглашения с Брюсселем, парламентарии также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 года. Поправку подготовила и внесла на рассмотрение лейборист Иветта Купер. Против поправки высказались 321 парламентария, за – 298 депутатов. В случае одобрения этой поправки фактически состоялась бы передача контроля за процессом Brexit от правительства в парламент. Против поправки активно выступали Мэй и возглавляемое ею правительство, состоящее преимущественно из консерваторов. При этом противники консерваторов – лейбористы, наоборот, выступали за принятие поправки.

      После голосования Мэй заявила, что шансы добиться пересмотра соглашения с Брюсселем невелики. Результаты голосования это подтверждают, считает премьер. Она пообещала, что в ближайшее время потребует от Брюсселя пойти на уступки и смягчить условия соглашения, прежде всего по вопросу пограничного режима между Ирландией, входящей в ЕС и Северной Ирландией – частью Великобритании.

      В свою очередь координатор Европарламента по Brexit Гай Верхофстадт исключил пересмотр соглашения. По его словам, для того, чтобы пересмотреть достигнутые договоренности, необходимо согласие всех стран-членов ЕС.

      Нет большинства в Европарламенте, чтобы вновь открыть для переговоров или смягчить соглашение о выходе,
      – написал он.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      15 января члены Палаты общин проголосовали против соглашения относительно выхода страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, в то же время за – 202 человека.

      Из-за провала инициативы Мэй и состоялось голосование по вотуму недоверия правительству консерваторов во главе с чиновницей. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325.

      21 января Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью о Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

      Теги: Европа Тереза Мэй Brexit Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
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