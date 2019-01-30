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      Британський парламент виключив Brexit без угоди з Брюсселем

      13 Читать новость на русском
      Тереза Мей
      Тереза Мей / 24 Канал

      Відповідну поправку було прийнято до проекту угоди щодо умов Brexit. За поправку, підготовлену і внесену на розгляд членом Лейбористської партії Керолайн Спелман, проголосували 318 парламентаріїв, проти – 310 депутатів

      Про це повідомило видання Sky News.

      Читайте також: Британія може ввести воєнний стан, щоб запобігти хаосу через Brexit без угоди, – The Times

      24 канал повідомляв про те, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей буде просити Європейський союз відновити переговори щодо угоди по Brexit, щоб отримати підтримку документа в парламенті.

      Зазначається, що поправка до проекту угоди сформульована в загальних виразах. Якою буде процедура відхилення жорсткого варіанту Brexit в документі не уточнюється.

      Уряд Терези Мей, не зобов'язаний приймати рішення відповідно до прийнятої поправки. Однак, як прем'єру, яку підтримує меншість в Палаті громад, їй буде складно ігнорувати думку парламенту. Раніше Мей і члени уряду не виключали жорсткого варіанту Brexit, хоча і визнавали його небажаним.

      Крім поправки, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем, парламентарії також проголосували проти перенесення дати виходу Великобританії з ЄС c 29 березня на кінець 2019 року. Поправку підготувала і внесла на розгляд лейборист Іветта Купер. Проти поправки висловилися 321 парламентарія, за – 298 депутатів. У разі схвалення цієї поправки фактично відбулася б передача контролю за процесом Brexit від уряду до парламенту. Проти поправки активно виступали Мей і очолюваний нею уряд, що складається переважно з консерваторів. При цьому противники консерваторів – лейбористи, навпаки, виступали за прийняття поправки.

      Після голосування Мей заявила, що шанси домогтися перегляду угоди з Брюсселем невеликі. Результати голосування це підтверджують, вважає прем'єр. Вона пообіцяла, що найближчим часом зажадає від Брюсселя піти на поступки та пом'якшити умови угоди, перш за все з питання прикордонного режиму між Ірландією,  що входить в ЄС і Північною Ірландією – частиною Великобританії.

      У свою чергу координатор Європарламенту по Brexit Гай Верхофстадт виключив перегляд угоди. За його словами, для того, щоб переглянути досягнуті домовленості, необхідна згода всіх країн-членів ЄС.

      Немає більшості в Європарламенті, щоб знову відкрити для переговорів або пом'якшити угоду про вихід,
      – написав він.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      15 січня члени Палати громад проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

      Через провал ініціативи Мей й відбулось голосування щодо вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з чиновницею. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325.

      21 січня Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.

      Теги: Новини політики Великобританія Brexit Тереза Мей Європа
      Джерело: 24 Канал
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