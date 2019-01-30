У Євросоюзі виключають можливість нових переговорів щодо угоди про Brexit

Угода про вихід Великобританії з Євросоюзу не передбачає можливості нових переговорів.

Про це заявив речник президента Європейської Ради Дональда Туска, повідомляє Deutsche Welle.

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"Договір про Brexit є і залишається найкращим і єдиним шляхом забезпечити упорядкований вихід Великої Британії з Європейського Союзу", – наголосив представник Дональда Туска.

За його словами, backstop також є частиною договору, а сам договір не передбачає перегляду.

Водночас раніше у ЄС заявляли про можливість переглянути політичну декларацію про майбутні відносини між Лондоном та Брюсселем.

24 канал повідомляв, що Британський парламент виключив Brexit без угоди з Брюсселем. За поправку, підготовлену і внесену на розгляд членом Лейбористської партії Керолайн Спелман, проголосували 318 парламентаріїв, проти – 310 депутатів.

Уряд Терези Мей, не зобов'язаний приймати рішення відповідно до прийнятої поправки. Однак, як прем'єру, якого підтримує меншість в Палаті громад, їй буде складно ігнорувати думку парламенту. Раніше Мей і члени уряду не виключали жорсткого варіанту Brexit, хоча і визнавали його небажаним.



Тереза Мей

Крім поправки, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем, парламентарії також проголосували проти перенесення дати виходу Великобританії з ЄС з 29 березня на кінець 2019 року. Поправку підготувала і внесла на розгляд лейборист Іветта Купер. Проти поправки висловилися 321 парламентарія, за – 298 депутатів.

У разі схвалення цієї поправки фактично відбулася б передача контролю за процесом Brexit від уряду до парламенту. Проти поправки активно виступали Мей і очолюваний нею уряд, що складається переважно з консерваторів. При цьому противники консерваторів – лейбористи, навпаки, виступали за прийняття поправки.

Після голосування Мей заявила, що шанси домогтися перегляду угоди з Брюсселем невеликі.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Що таке backstop?Він покликаний гарантувати, що у разі впорядкованого виходу Британії з ЄС на острові Ірландія у жодному разі не з’явиться "жорсткий кордон", тобто не буде фізичних перевірок чи інфраструктури.

15 січня члени Палати громад проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вищезазначений документ запропонував уряд Терези Мей. Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, натомість за – 202 особи.

Через провал ініціативи Мей й відбулось голосування щодо вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з чиновницею. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325.

21 січня Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.