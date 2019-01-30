Доля Brexit: депутат Європарламенту зробив гучну заяву про вихід Британії з ЄС

Великобританія не вийде зі складу Євросоюзу 29 березня 2018 року, як планувалось раніше. Ймовірно, це станеться майже за рік – 1 січня 2020 року.

Такою заявою приголомшив євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький в ефірі "Польського радіо". Він переконує, що інформація, якою він володіє, достовірна.

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"Я думаю, що з боку Європейського Союзу рішення вже прийнято. І Лондон про це вже знає. Переговори буде продовжено на 9 місяців, тобто вони триватимуть до кінця 2019 року. Велика Британія формально буде членом ЄС довше на три квартали. Великобританія вийде з Євросоюзу, ймовірно, 1 січня 2020 року. Я володію такою інформацією і нею ділюся з вам", – сказав Чарнецький.

Разом з тим, це не означає, що британці зможуть брати участь у виборах до Європарламенту у 2019 році.

Загалом, ситуація із Brexit дуже напружена. Чим ближче дата виходу з ЄС, тим більше непорозумінь всередині Великобританії. Британці підтримали Brexit ще 29 червня 2016 року, проте найважливіші події відбулись за останні три місяці.

Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:

Чому британському уряду не подобається погоджений з ЄС документ про Brexit?

Все банально просто – умови виходу з ЄС не такі, як хотілося б. Хоча самій Терезі Мей вони до душі, бо саме вона про них і домовлялась. А от ні парламент країни, ні уряд не у захваті. Члени останнього навіть погрожують масовими відставками. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Зокрема, йдеться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Також після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.

Тож постало питання про вихід з ЄС без угоди. Це означало б, що на голови британців у дуже короткий проміжок часу рухнули б питання екпорту до країн ЄС, руху фінансів, перетинання кордону з Євросоюзом, умови перебування там британський громадян тощо.

Так, Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.



Під час виступу очільниця британського уряду Мей повторила, що пропозиція щодо другого референдуму не набирає більшості в палаті громад. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за договір про вихід, узгоджений її урядом і ЄС. Крім того, Мей вважає недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня 2019 року на більш пізній термін. Як підкреслила вона, це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.

Зрештою, британський парламент проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Парламентарії також проголосували проти перенесення дати виходу Великобританії з ЄС c 29 березня на кінець 2019 року.

Відтак, ситуація із Brexit фактично зайшла у глухий кут.