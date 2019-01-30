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      Судьба Brexit: депутат Европарламента сделал громкое заявление о выходе Британии из ЕС

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      Brexit
      Brexit / Getty Images

      Великобритания не выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2018 года, как планировалось ранее. Вероятно, это произойдет почти через год – 1 января 2020 года.

      Таким заявлением ошеломил евродепутат от польской партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий в эфире "Польского радио". Он утверждает, что информация, которой он обладает, достоверна.

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      "Я думаю, что со стороны Европейского Союза решение уже принято. И Лондон об этом уже знает. Переговоры будут продолжены на 9 месяцев, то есть они продлятся до конца 2019 года. Великобритания формально будет членом ЕС длиннее на три квартала. Великобритания выйдет из Евросоюза, вероятно, 1 января 2020 года. Я владею такой информацией и ею делюсь с вам", – сказал Чарнецкий.

      Вместе с тем, это не означает, что британцы смогут участвовать в выборах в Европарламент в 2019 году.

      В общем, ситуация с Brexit очень напряженная. Чем ближе дата выхода из ЕС, тем больше недоразумений внутри Великобритании. Британцы поддержали Brexit еще 29 июня 2016 года, однако важнейшие события произошли за последние три месяца.

      Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:

      Почему британскому правительству не нравится согласованный с ЕС документ о Brexit?

      Все банально просто – условия выхода из ЕС не такие, как хотелось бы. Хотя самой Терезе Мэй они по душе, потому что именно она о них и договаривалась. А вот ни парламент страны, ни правительство не в восторге. Члены последнего даже угрожают массовыми отставками. Бывший глава британского МИД Борис Джонсон назвал отклонение парламентом соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза шансом для премьер-министра Терезы Мэй договориться о более выгодной сделке. В частности, речь идет о более долгом сроке уплаты "льготной пошлины" Евросоюза при экспорте и урегулировании вопроса о границе с ЕС в Ирландии. Также после Brexit Великобритания будет иметь финансовые обязательства в отношении 74 европейских учреждений.

      Поэтому встал вопрос о выходе из ЕС без соглашения. Это означало бы, что на головы британцев в очень короткий промежуток времени рухнули бы вопросы экпорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с Евросоюзом, условия пребывания там британских граждан и др.

      Так, Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью по Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

      Во время выступления руководительница британского правительства Мэй повторила, что предложение по второму референдуму не набирает большинства в палате общин. По ее словам, наиболее реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта – это проголосовать за договор о выходе, согласованный ее правительством и ЕС. Кроме того, Мэй считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок. Как подчеркнула она, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а лишь отложит проблему.

      В конце концов, британский парламент проголосовал за поправку, исключающую Brexit без соглашения с Брюсселем. Парламентарии также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 года.

      Следовательно, ситуация с Brexit фактически зашла в тупик.

      Теги: Новости политики Великобритания Евросоюз Европарламент Brexit
      Источник: 24 Канал
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