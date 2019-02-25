Британський уряд вивчає можливість перенесення Brexit на два місяці, – The Daily Telegraph

В канцелярії глави уряду розроблено план, згідно з яким Тереза Мей офіційно звернеться з відповідним проханням до Євросоюзу, якщо до 12 березня британський парламент не буде готовий схвалити проект угоди по Brexit.

Саме до 12 березня, як в неділю заявила сама Мей, в парламенті має відбутися нове голосування щодо проекту угоди з Брюсселем, нинішній варіант якої депутати відкинули 15 січня.

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За даними видання The Daily Telegraph, члени кабінету міністрів вважають, що двох місяців вистачить, щоб вивести ситуацію з глухого кута, в якому вона зараз перебуває. Водночас видання The Guardian повідомило, що в ЄС хотіли б відкласти Brexit до кінця 2020 року, коли закінчиться черговий семирічний бюджетний період Євросоюзу.

Щонайменше троє членів кабміну виступають за перенесення Brexit і загрожують подати у відставку, якщо Мей не відмовиться від варіанту, при якому Великобританія вийде з ЄС без угоди, що може призвести до вкрай негативними наслідками для економіки королівства. При цьому проти продовження переговорів з ЄС виступають члени впливового правого крила Консервативної партії – євроскептики, які не побоюються наслідків жорсткого Brexit.

У неділю Тереза Мей пообіцяла продовжувати переговори з Євросоюзом на цьому тижні. Вона наголосила, що перенесення Brexit не стане вирішенням існуючих проблем, а лише відтермінує необхідність приймати болючі рішення.

Що треба знати про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.