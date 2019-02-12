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      Мей проситиме парламент Великобританії надати їй додатковий час для переговорів щодо Brexit

      290 Читать новость на русском
      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / 24 Канал

      Виступаючи в парламенті у вівторок, очікується, що Британська прем'єр-міністерка попросить у депутатів дати їй ще кілька тижнів для того, щоб спробувати домогтися від Брюсселя змін в угоді по Brexit. Мей сподівається відстрочити дату голосування до 27 лютого.

      Газета The Daily Telegraph повідомила, що Тереза Мей повинна заявити у вівторок в Палаті громад британського парламенту, що вона виключає можливість того, що після виходу з ЄС Великобританія залишиться частиною європейського митного союзу.

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      Саме таку вимогу висуває опозиційна Лейбористська партія, як умову для надання підтримки уряду. За допомогою такої обіцянки Мей спробує заспокоїти євроскептиків і таким чином отримати додатковий час на переговори з Брюсселем.

      Спочатку повторне голосування британського парламенту щодо угоди з ЄС було заплановано на 14 лютого. Однак тепер, Мей сподівається відстрочити дату голосування до 27 лютого. Водночас британська прем'єрка може пообіцяти депутатам, що вони знову отримають можливість вносити поправки в білль щодо Brexit, частиною якого і є угода з ЄС.

      Низка членів британського кабміну починають підозрювати Мей у тому, що вона спеціально затягує дату парламентського голосування. План прем'єрки, вважають вони, полягає в тому, щоб провести голосування впритул до запланованої на 29 березня дати Brexit, коли у депутатів залишиться по суті лише два виходи – підтримати угоду в представленому вигляді або готуватися до виходу країни з ЄС за жорстким сценарієм, тобто без угоди зовсім.

      Яка реакція Євросоюзу? Варто звернути увагу на те, що позиція Євросоюзу залишається незмінною. Головний спікер ЄС з питань Brexit Мішель Барньє у своїй недавній заяві повторив, що Євросоюз не має наміру заново обговорювати умови 585-сторінкової угоди, досягнутої у 2018 році.

      Чому парламент не влаштовує угода по Brexit? Британський парламент загалом відмовляється проголосувати за документ тому вигляді, який він має сьогодні. Умови виходу з ЄС не такі, як хотілося б. Хоча самій Терезі Мей вони до душі, бо саме вона про них і домовлялась. Члени уряду навіть погрожують масовими відставками. Депутати вимагають від кабінету Мей змусити ЄС піти на поступки, щодо спірного механізму "бекстоп", який повинен уберегти від появи жорсткого кордону на острові Ірландія.

      Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:

      Що треба знати про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

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      Теги: Новини політики Європа Великобританія Євросоюз Тереза Мей Brexit
      Джерело: 24 Канал
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