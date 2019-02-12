Мей проситиме парламент Великобританії надати їй додатковий час для переговорів щодо Brexit
Виступаючи в парламенті у вівторок, очікується, що Британська прем'єр-міністерка попросить у депутатів дати їй ще кілька тижнів для того, щоб спробувати домогтися від Брюсселя змін в угоді по Brexit. Мей сподівається відстрочити дату голосування до 27 лютого.
Газета The Daily Telegraph повідомила, що Тереза Мей повинна заявити у вівторок в Палаті громад британського парламенту, що вона виключає можливість того, що після виходу з ЄС Великобританія залишиться частиною європейського митного союзу.
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Саме таку вимогу висуває опозиційна Лейбористська партія, як умову для надання підтримки уряду. За допомогою такої обіцянки Мей спробує заспокоїти євроскептиків і таким чином отримати додатковий час на переговори з Брюсселем.
Спочатку повторне голосування британського парламенту щодо угоди з ЄС було заплановано на 14 лютого. Однак тепер, Мей сподівається відстрочити дату голосування до 27 лютого. Водночас британська прем'єрка може пообіцяти депутатам, що вони знову отримають можливість вносити поправки в білль щодо Brexit, частиною якого і є угода з ЄС.
Низка членів британського кабміну починають підозрювати Мей у тому, що вона спеціально затягує дату парламентського голосування. План прем'єрки, вважають вони, полягає в тому, щоб провести голосування впритул до запланованої на 29 березня дати Brexit, коли у депутатів залишиться по суті лише два виходи – підтримати угоду в представленому вигляді або готуватися до виходу країни з ЄС за жорстким сценарієм, тобто без угоди зовсім.
Яка реакція Євросоюзу? Варто звернути увагу на те, що позиція Євросоюзу залишається незмінною. Головний спікер ЄС з питань Brexit Мішель Барньє у своїй недавній заяві повторив, що Євросоюз не має наміру заново обговорювати умови 585-сторінкової угоди, досягнутої у 2018 році.
Чому парламент не влаштовує угода по Brexit? Британський парламент загалом відмовляється проголосувати за документ тому вигляді, який він має сьогодні. Умови виходу з ЄС не такі, як хотілося б. Хоча самій Терезі Мей вони до душі, бо саме вона про них і домовлялась. Члени уряду навіть погрожують масовими відставками. Депутати вимагають від кабінету Мей змусити ЄС піти на поступки, щодо спірного механізму "бекстоп", який повинен уберегти від появи жорсткого кордону на острові Ірландія.
Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:
- 13 листопада 2018 року представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін;
- 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу;
- 14 січня 2019 не підтримала Brexit Палата лордів, а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад;
- 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів (аналогічне голосування вже було 12 грудня 2018 року;
- близько 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність піти у відставку у разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.
- 20 британських міністрів та членів уряду таємно зустрілися у парламенті, аби розробити план, який не допустить Brexit без угоди. Зокрема, обговорили відтермінування дати Brexit на вісім тижнів – до 24 травня. Мей же вважає неприпустимим перенесення Brexit.
- прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей захотіла відновити переговори з ЄС щодо угоди про вихід, щоб отримати підтримку документа у британському парламенті. У Євросоюзі відмовили.
- Тереза Мей готується перенести повторне голосування в парламенті за угодою про умови Brexit на кінець лютого, що неминуче призведе до продовження дії статті 50 Лісабонського договору про Європейський Союз, яка встановлює регламент і терміни виходу королівства з ЄС.
Що треба знати про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.