Що робить Brexit з цінами на елітне житло у Лондоні
Поки Великобританію і Євросоюз лихоманить від виходу Об'єднаного Королівства зі складу ЄС, не стоять на місці й ціни на елітну нерухомість у британській столиці.
Аналітики агентства Bloomberg проаналізували, як змінились ціни на квадратні метри у найпрестижніших районах Лондона за час політичного хаосу навколо Brexit.
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За підсумками лише останнього кварталу 2018 року, вартість елітної нерухомості у Лондоні знизилась на 1,5%. Загалом за рік падіння становило 4,6%. Такі дані оприлюднила авторитетна брокерська контора Knight Frank.
Обвалились не тільки ціни на престижні квадратні метри, але й загальна кількість обсягу підписаних угод – вона впала до історичного мінімуму.
Наприклад, у районі Гаммерсміт і Фулем ціни на житло знизились на 6,6%. У західній частині центру британської столиці Кенсінгтон і Челсі цей показник становив 7,7%, а у Вестмінстері обвал стався на майже цілих 14,9%.
А в історичному центрі Лондона Сіті нерухомість навпаки здорожчала на 9,7%.
Динаміка цін на елітну нерухомість у різних районах Лондона у 2018 році
Середня ціна будинку у Лондоні становить 467 тисяч фунтів стерлінгів (понад 16,3 мільйона гривень).
Що треба знати про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.
Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:
- 13 листопада 2018 року представники Великобританії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни зі складу Євросоюзу. Наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін;
- 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу;
- 14 січня 2019 року не підтримала Brexit Палата лордів (верхня палата британського парламенту), а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад (нижня палата):
- 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Різниця становила всього 19 голосів;
- Приблизно 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність піти у відставку у разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угод;
- 20 британських міністрів та членів уряду таємно зустрілися у парламенті, аби розробити план, який не допустить Brexit без угоди.
- Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей захотіла відновити переговори з ЄС щодо угоди про вихід, щоб отримати підтримку документа у британському парламенті. У Євросоюзі відмовили.