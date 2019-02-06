14:16
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Що робить Brexit з цінами на елітне житло у Лондоні

      259 Читать новость на русском
      Ціни на нерухомість у Лондоні обвалються через Brexit
      Ціни на нерухомість у Лондоні обвалються через Brexit / Getty images

      Поки Великобританію і Євросоюз лихоманить від виходу Об'єднаного Королівства зі складу ЄС, не стоять на місці й ціни на елітну нерухомість у британській столиці.

      Аналітики агентства Bloomberg проаналізували, як змінились ціни на квадратні метри у найпрестижніших районах Лондона за час політичного хаосу навколо Brexit.

      Дивіться також: У Лондоні збудують 500 нових хмарочосів: як зміниться місто – приголомшливе відео

      За підсумками лише останнього кварталу 2018 року, вартість елітної нерухомості у Лондоні знизилась на 1,5%. Загалом за рік падіння становило 4,6%. Такі дані оприлюднила авторитетна брокерська контора Knight Frank.

      Обвалились не тільки ціни на престижні квадратні метри, але й загальна кількість обсягу підписаних угод – вона впала до історичного мінімуму.

      Наприклад, у районі Гаммерсміт і Фулем ціни на житло знизились на 6,6%. У західній частині центру британської столиці Кенсінгтон і Челсі цей показник становив 7,7%, а у Вестмінстері обвал стався на майже цілих 14,9%.

      А в історичному центрі Лондона Сіті нерухомість навпаки здорожчала на 9,7%.

       

      Динаміка цін на елітну нерухомість у різних районах Лондона у 2018 році

      Середня ціна будинку у Лондоні становить 467 тисяч фунтів стерлінгів (понад 16,3 мільйона гривень).

      Що треба знати про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

      Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:

      blog_ava
      Головні новини 5 лютого: відсторонення Супрун, держзрада Медведчука
      сьогодні
      4702
      Теги: Великобританія Лондон Євросоюз Brexit Новини нерухомості світу Ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      сьогодні , 14:00 Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      Марта Вересюк 633
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 13:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 1484
      Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      сьогодні , 12:00 Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      Наталія Лебідь 495
      Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      сьогодні , 11:35 Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      Тетяна Мартинюк 659
      Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      сьогодні , 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      844
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук