Що робить Brexit з цінами на елітне житло у Лондоні

Поки Великобританію і Євросоюз лихоманить від виходу Об'єднаного Королівства зі складу ЄС, не стоять на місці й ціни на елітну нерухомість у британській столиці.

Аналітики агентства Bloomberg проаналізували, як змінились ціни на квадратні метри у найпрестижніших районах Лондона за час політичного хаосу навколо Brexit.

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За підсумками лише останнього кварталу 2018 року, вартість елітної нерухомості у Лондоні знизилась на 1,5%. Загалом за рік падіння становило 4,6%. Такі дані оприлюднила авторитетна брокерська контора Knight Frank.

Обвалились не тільки ціни на престижні квадратні метри, але й загальна кількість обсягу підписаних угод – вона впала до історичного мінімуму.

Наприклад, у районі Гаммерсміт і Фулем ціни на житло знизились на 6,6%. У західній частині центру британської столиці Кенсінгтон і Челсі цей показник становив 7,7%, а у Вестмінстері обвал стався на майже цілих 14,9%.

А в історичному центрі Лондона Сіті нерухомість навпаки здорожчала на 9,7%.

Динаміка цін на елітну нерухомість у різних районах Лондона у 2018 році

Середня ціна будинку у Лондоні становить 467 тисяч фунтів стерлінгів (понад 16,3 мільйона гривень).

Що треба знати про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

Коротко про те, що нині відбувається з Brexit: