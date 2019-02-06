Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
Пока Великобританию и Евросоюз лихорадит от выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, не стоят на месте и цены на элитную недвижимость в британской столице.
Аналитики агентства Bloomberg проанализировали, как изменились цены на квадратные метры в самых престижных районах Лондона за время политического хаоса вокруг Brexit.
Читайте также: Смотрите также: В Лондоне построят 500 новых небоскребов: как изменится город – потрясающее видео
По итогам только последнего квартала 2018 года, стоимость элитной недвижимости в Лондоне снизилась на 1,5%. Всего за год падение составило 4,6%. Такие данные обнародовала авторитетная брокерская контора Knight Frank.
Обвалились не только цены на престижные квадратные метры, но и общее количество объема подписанных соглашений – оно упало до исторического минимума.
Например, в районе Хаммерсмит и Фулем цены на жилье снизились на 6,6%. В западной части центра британской столицы Кенсингтон и Челси этот показатель составлял 7,7%, а в Вестминстере обвал произошел почти целых 14,9%.
А в историческом центре Лондона Сити недвижимость наоборот подорожала на 9,7%.
Динамика цен на элитную недвижимость в разных районах Лондона в 2018 году
Средняя цена дома в Лондоне составляет 467 тысяч фунтов стерлингов (более 16,3 миллиона гривен).
Что надо знать о Brexit?
Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% человек, принявших участие в волеизъявлении.
Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:
- 13 ноября 2018 года представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из состава Евросоюза. Следующий шаг должен был быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон;
- 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза;
- 14 января 2019 года не поддержала Brexit Палата лордов (верхняя палата британского парламента), а 15 января против сказало большинство депутатов Палаты общин (нижняя палата):
- 16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Разница составила всего 19 голосов;
- Примерно 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности уйти в отставку в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашений;
- 20 британских министров и членов правительства тайно встретились в парламенте, чтобы разработать план, который не допустит Brexit без соглашения.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй захотела возобновить переговоры с ЕС по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в британском парламенте. В Евросоюзе отказали.