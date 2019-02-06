14:36
6 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, 5 февраля
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, 5 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне

      2 Читати новину українською
      Цены на недвижимость в Лондоне обвалються из-за Brexit
      Цены на недвижимость в Лондоне обвалються из-за Brexit / Getty images

      Пока Великобританию и Евросоюз лихорадит от выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, не стоят на месте и цены на элитную недвижимость в британской столице.

      Аналитики агентства Bloomberg проанализировали, как изменились цены на квадратные метры в самых престижных районах Лондона за время политического хаоса вокруг Brexit.

      Читайте также: Смотрите также: В Лондоне построят 500 новых небоскребов: как изменится город – потрясающее видео

      По итогам только последнего квартала 2018 года, стоимость элитной недвижимости в Лондоне снизилась на 1,5%. Всего за год падение составило 4,6%. Такие данные обнародовала авторитетная брокерская контора Knight Frank.

      Обвалились не только цены на престижные квадратные метры, но и общее количество объема подписанных соглашений – оно ​​упало до исторического минимума.

      Например, в районе Хаммерсмит и Фулем цены на жилье снизились на 6,6%. В западной части центра британской столицы Кенсингтон и Челси этот показатель составлял 7,7%, а в Вестминстере обвал произошел почти целых 14,9%.

      А в историческом центре Лондона Сити недвижимость наоборот подорожала на 9,7%.

       

      Средняя цена дома в Лондоне составляет 467 тысяч фунтов стерлингов (более 16,3 миллиона гривен).

      Что надо знать о Brexit?
      Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% человек, принявших участие в волеизъявлении.

      Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:

      blog_ava
      Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      2455
      Теги: Рынок недвижимости Новости недвижимости мира Brexit Евросоюз Лондон Великобритания Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Маленький рост – не приговор: топ-5 всемирно известных моделей с ростом ниже 170 сантиметров
      сегодня , 14:00 Маленький рост – не приговор: топ-5 всемирно известных моделей с ростом ниже 170 сантиметров
      Марта Вересюк 96
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 13:02 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 706
      Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
      сегодня , 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
      Олександр Бевза 202
      Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      сегодня , 12:00 Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      Наталія Лебідь 538
      Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      сегодня , 11:35 Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      Тетяна Мартинюк 303
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
       17 декабря 2018 , 20:00
      От гигиенических прокладок до вина и тракторов: импорт каких товаров из Украины запретила Россия
       29 декабря 2018 , 14:08
      Главные новости футбола 18 октября: Неймар мечтает о возвращении в Барселону, Месси хочет видеть в команде Погба
       19 октября 2018 , 07:00
      Шевченко прокоментував результати жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2020
       2 декабря 2018 , 14:59
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук