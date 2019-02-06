Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне

Пока Великобританию и Евросоюз лихорадит от выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, не стоят на месте и цены на элитную недвижимость в британской столице.

Аналитики агентства Bloomberg проанализировали, как изменились цены на квадратные метры в самых престижных районах Лондона за время политического хаоса вокруг Brexit.

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По итогам только последнего квартала 2018 года, стоимость элитной недвижимости в Лондоне снизилась на 1,5%. Всего за год падение составило 4,6%. Такие данные обнародовала авторитетная брокерская контора Knight Frank.

Обвалились не только цены на престижные квадратные метры, но и общее количество объема подписанных соглашений – оно ​​упало до исторического минимума.

Например, в районе Хаммерсмит и Фулем цены на жилье снизились на 6,6%. В западной части центра британской столицы Кенсингтон и Челси этот показатель составлял 7,7%, а в Вестминстере обвал произошел почти целых 14,9%.

А в историческом центре Лондона Сити недвижимость наоборот подорожала на 9,7%.



Динамика цен на элитную недвижимость в разных районах Лондона в 2018 году Динамика цен на элитную недвижимость в разных районах Лондона в 2018 году

Средняя цена дома в Лондоне составляет 467 тысяч фунтов стерлингов (более 16,3 миллиона гривен).

Что надо знать о Brexit?

Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% человек, принявших участие в волеизъявлении.

Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit: