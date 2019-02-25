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      Хаос через Brexit у Британії грає "на руку" Євросоюзу, – експерт

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      Говорити про те, чи відбудеться Brexit у запланований час, зарано
      Говорити про те, чи відбудеться Brexit у запланований час, зарано / pixabay

      За інформацією авторитетних видань, у Європейському союзі розглядають можливість відтермінування виходу Великої Британії до 2021 року. Проте експерти зазначають, що те, що цей процес є досить болісним для Королівства, вигідно для ЄС.

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      За даними The Guardian, у ЄС готові проголосувати за перенесення Brexit. Але Британія має про це попросити та висловити готовність внести зміни у план виходу з Євросоюзу. Без відповідного звернення в Брюсселі нічого не зможуть зробити.

      Експерт Майдану закордонних справ Богдан Яременко у коментарі 24 каналу зазначив, що Євросоюзу вигідно показати, що виходити з нього – складно, дорого і хід цього процесу важко спрогнозувати. Для європейців приклад Британії має бути наочним у цьому сенсі.

      Самі складнощі, які виникають нині, експерт називає прогнозованими, адже раніше з ЄС жодна країна не виходила.

      Процедура про вихід описана дуже загально. Так, там сказано про два роки терміну, за які повинні бути досягнуті домовленості про умови виходу та співробітництва після цього. Однак ні в кого немає розуміння, як діяти, якщо виникають інші несподівані складнощі, 
      – пояснив Богдан Яременко.

      Інший аспект виходу Британії для ЄС – це необхідність переформатування бюджету. Тому що Британія була однією з чотирьох держав, які вкладали у бюджет більше, ніж брали. І це, звичайно, втрата, хоча й дуже відчутна, але не непоправна. Тобто тепер потрібно переформатувати весь цикл прийняття рішень без врахування думки Британії і без британських грошей. 

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      Тому наразі йде пошук різних концепцій і це складно як для Європейського союзу, так і для Великої Британії. У Королівстві все ускладнюється ще й тим, що існує багато політичних сил, які просто хочуть усунути з посади Терезу Мей.

      "Для них Brexit як такий є менш важливим, а головне – ця внутрішньополітична боротьба, можливість прийти до влади. Ці групи є менш сильними, але вони існують. Тобто в Британії цей процес породив певний хаос і перманентну внутрішньополітичну кризу. Так само як і, звичайно, кризу у відносинах із сусідами", – додав експерт.

      Варіантів розвитку подій у Британії багато, так само як і спроб різних сторін вплинути на ситуацію. Чи буде все це реалізовано на практиці – наразі говорити зарано.

      Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

      Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року.

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      Теги: Великобританія Brexit Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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