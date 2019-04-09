У Великобританії схвалили законопроект про відтермінування Brexit

Палата громад британського парламенту в понеділок ввечері остаточно схвалила законопроект про перенесення Brexit. Тепер для того, щоб документ став законом необхідно отримати тільки санкцію королеви Єлизавети II.

По суті цей крок є лише формальністю. Про це повідомило агентство The Guardian.

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Про рішення стало відомо після того, як депутати нижньої палати прийняли внесені раніше у той же день поправки Палати лордів, через які документ був знову переданий на розгляд нижньої палати.

Санкція королеви Єлизавети II необхідна для того, щоб документ став законом, який зобов'язує прем'єр-міністра просити про перенесення термінів Brexit з метою недопущення виходу з ЄС без угоди про умови "розлучення" сторін.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей звернулася до президента Європейської ради Дональда Туска. Вона просила відкласти Brexit до 30 червня.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія не отримає жодних додаткових коротких відтермінувань Brexit, якщо парламент не ратифікує угоду.

Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.