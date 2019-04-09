В Великобритании одобрили законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента в понедельник вечером окончательно одобрилf законопроект о переносе Brexit. Теперь для того, чтобы документ стал законом необходимо получить только санкцию королевы Елизаветы II.

По сути этот шаг является лишь формальностью. Об этом сообщило агентство The Guardian.

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О решении стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, по которым документ был вновь передан на рассмотрение нижней палаты.

Санкция королевы Елизаветы II необходима для того, чтобы документ стал законом, который обязывает премьер-министра просить о переносе сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон.

Напомним, что ранее премьер-министерка Великобритании Тереза ​​Мэй обратилась к президенту Европейского совета Дональдeу Туску. Она просила отложить Brexit до 30 июня.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если парламент не ратифицирует соглашение.

Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.