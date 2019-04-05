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      Великобритания просит ЕС отложить Brexit

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      Великобритания просит ЕС отложить Brexit
      Великобритания просит ЕС отложить Brexit / ideologs.com

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к президенту Европейского совета Дональду Туску. Она просит отложить Brexit до 30 июня.

      Если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая, пишет BBC.

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      Все же Мэй отметила, что Великобритания готовится выдвинуть своих кандидатов на этих выборах в Европарламент, если парламентарии не придут к согласию.

      Теперь согласно договоренностям с ЕС Британия покинет блок 12 апреля и состоится "жесткий" Brexit, если парламент не одобрит соответствующее соглашение. Экстренный саммит ЕС, на котором Брюссель обсудит Brexit, состоится 10 апреля.

      Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Британия не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если парламент не ратифицирует соглашение.

      К слову, британский парламент уже трижды отклонял соглашение с ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем. По информации СМИ, президент Европейского совета Дональд Туск хочет предложить Великобритании 12-месячный "гибкий" перенос даты Brexit.

      Что нужно знать о Brexit?
      Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовало 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Дональд Туск Тереза Мэй Великобритания Евросоюз Brexit
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