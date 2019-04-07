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      В Великобритании начали выдавать документы без упоминания о ЕС

      17 Читати новину українською
      Британские паспорта с надписью "Европейский союз"
      Британские паспорта с надписью "Европейский союз" / telegraph.co.uk

      Хотя процедура выхода страны из Евросоюза еще не завершилась, но в новых паспортах британцев о нем уже не вспоминают.

      Об этом сообщают в соцсетях граждане Объединенного королевства.

      Читайте также: Британская драма: выходить нельзя оставаться

      "Действительно потрясена. Забрала свой новый паспорт – срок действия старого завершится в ближайшее время. Почувствуйте разницу", – отметила на своей странице в Twitter одна из британок.

      В Министерстве внутренних дел Британии объяснили, что такие паспорта планировали использовать на переходный период.

      Новые паспорта темно-красного цвета начали выдавать с 30 марта с учетом того, что 29 марта должен был начаться Brexit.

      А до конца 2019 года в Британии должны начать выдавать темно-синие паспорта, напоминающие британский дизайн до вступления в Евросоюз.

      Что нужно знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовало 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.

      Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй обратилась к президенту Европейского совета Дональда Туска с просьбой отложить Brexit до 30 июня.

      Отметим, что британский парламент уже трижды отклонял соглашение с ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем. По информации СМИ, Туск хочет предложить Великобритании 12-месячный "гибкий" перенос даты Brexit.

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      Теги: Brexit Тереза Мэй Великобритания Евросоюз Дональд Туск
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