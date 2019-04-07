В Великобритании начали выдавать документы без упоминания о ЕС

Хотя процедура выхода страны из Евросоюза еще не завершилась, но в новых паспортах британцев о нем уже не вспоминают.

Об этом сообщают в соцсетях граждане Объединенного королевства.

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"Действительно потрясена. Забрала свой новый паспорт – срок действия старого завершится в ближайшее время. Почувствуйте разницу", – отметила на своей странице в Twitter одна из британок.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5 — Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 5 квітня 2019 р.

В Министерстве внутренних дел Британии объяснили, что такие паспорта планировали использовать на переходный период.

Новые паспорта темно-красного цвета начали выдавать с 30 марта с учетом того, что 29 марта должен был начаться Brexit.

А до конца 2019 года в Британии должны начать выдавать темно-синие паспорта, напоминающие британский дизайн до вступления в Евросоюз.

Что нужно знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовало 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй обратилась к президенту Европейского совета Дональда Туска с просьбой отложить Brexit до 30 июня.

Отметим, что британский парламент уже трижды отклонял соглашение с ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем. По информации СМИ, Туск хочет предложить Великобритании 12-месячный "гибкий" перенос даты Brexit.