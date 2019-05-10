17:27
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії
      Вєсті Кремля
      21:43, 9 травня
      Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко
      Вєсті.UA
      19:52, 9 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Туск: Вірогідність, що Британія скасує Brexit, зросла

      125 Читать новость на русском
      Дональд Туск
      Дональд Туск / Getty Images

      Голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що вірогідність відмови Великобританії вийти зі складу Євросоюзу після другого референдуму коливається в межах 20%-30%.

      За його словами, після референдуму в країні у 2016 році у Євросоюзі думали, що, визнавши його результати, питання можна закрити. Але події, які розгортаються навколо Brexit, говорять про зворотнє, передає The Guardian.

      Читайте також: Мей не збирається у відставку з поста прем'єр-міністра щонайменше до осені, – The Times

      "Сьогодні шанс того, що Brexit все ж не відбудеться, на мою думку, становить від 20% до 30%. Це багато", – сказав Туск.

      Якщо ж Британія таки вийде з ЄС, то, на думку глави Європейської Ради, він сильно відрізнятиметься від того Brexit, про який заявляли його апологети три роки тому. 

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Офіційно Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Однак британські політики не змогли домовитися про те, коли і як країна відокремиться від Євросоюзу, а також чи потрібно взагалі це робити, що призвело до урядової кризи.

      На екстреному саміті у Брюсселі лідери країн-членів ЄС узгодили нову дату виходу Великобританії зі складу співтовариства – 31 жовтня. У багатьох британців ці новини викликали асоціації з Хелловіном, який відзначають у цей ж день – а саме жахи та переляк.

      blog_ava
      Оксана Муха отримала звання "Заслуженої артистки України"
      сьогодні
      5670
      Теги: Новини політики Євросоюз Великобританія Brexit Дональд Туск
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сьогодні , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 554
      Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      сьогодні , 16:30 Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      Сергій Лещенко 874
      Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
      сьогодні , 15:30 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
      203
      Він не здасться без бою? Хто з олігархів штовхає Вакарчука на парламентські вибори
      сьогодні , 15:00 Він не здасться без бою? Хто з олігархів штовхає Вакарчука на парламентські вибори
      Наталя Ромашова 2278
      Які корисні властивості рослинного молока
      сьогодні , 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
      Юлія Девда 247
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук