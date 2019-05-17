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      Датe отставки Мэй определят после голосования за соглашение по Brexit

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      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / Getty Images

      Премьер-vинистерка Великобритании Тереза Мэй пообещала согласовать график выборов нового лидера в ближайшие несколько недель.

      Издание Independent сообщило, что высокопоставленные члены комитета провели встречу с Мэй на фоне растущего давления на нее по поводу объявления даты отставки.

      Читайте также: Британский парламент будет голосовать за соглашение по Brexit в начале июня

      Председатель комитета Грэм Брэди сообщил, что он снова встретится с Мэй в июне, чтобы согласовать график выборов нового лидера после голосования за соглашение по Brexit.

      Мэй полна решимости обеспечить наш выход из Европейского Союза и посвящает свои усилия обеспечению второго слушания соглашения, начнется 3 июня 2019,
      – заявил он.

      Брэди подчеркнул, что Тереза ​​Мэй уже в ближайшие дни может назначить дату своей отставки.

      В конце марта Тереза ​​Мэй заявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра, если британский парламент одобрит соглашение по Brexit. До этого она уже трижды безуспешно пыталась провести ее через парламент. Следующая попытка утвердить соглашение состоится в начале июня.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису.

      На экстренном саммите в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС согласовали новую дату выхода Великобритании из состава сообщества – 31 октября. Во многих британцев эти новости вызвали ассоциации с Хэллоуином, который отмечают в этот же день – а именно ужасы и страх.

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      Теги: Новости политики Великобритания Brexit Тереза Мэй
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