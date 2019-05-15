Паралізована Британія, або "Походеньки мертвої жінки"

Навколо питання про вихід Великої Британії з Євросоюзу в країні точаться вже не лише дебати, а справжні битви. Причому вони поступово переходять з політичної площини в площину, яка зазвичай розглядається карним кодексом та судами.

Британські парламентарі отримують погрози вбивством чи зґвалтуванням, прем’єр-міністр Тереза Мей ледве тримається на своїй посаді, а правляча консервативна партія боїться призначити повторний референдум, бо підозрює, що він означатиме її крах. Британська політика дісталася свого дна.

Пані Крессида Дік принесла до Вестмінстера погані новини. Головна поліцейська Її Величності повідомила комітетові Палати представників британського парламенту, що на членів цієї палати, британських депутатів, розпочалося справжнісіньке полювання нечуваних розмірів: "листи ненависті" до електронних поштових скриньок, погрози вбивством, погрози зґвалтуванням, реальні напади – все це протягом минулого, 2018 року більш ніж подвоїлося в кількості. Особливо вразливими виявилися представники меншин та жінки – вони перетворилися на справжнісінькі мішені, деякі з них вже просто не можуть вийти на вулицю без поліцейського захисту. Причина цієї хвилі, вважає Крессида Дік, в тому, що в країні панують "вкрай полярізовані, збуджені настрої".

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Щоправда, розповідаючи про жінок-політиків, які бояться вийти на вулицю без одного-двох "боббі" за спиною, вона, звичайно, не мала на увазі пані прем’єр-міністра Терезу Мей – та за статусом своїм завжди перебуває під поліцейським захистом. Та й їй не треба, як багатьом депутатам, через пересторогу брати таксі замість того, аби дістатися кудись, куди їм треба, просто пішки. Вона не змушена в суботу-неділю не ночувати вдома, позаяк існує загроза нападу. Втім, пані Мей також перебуває під величезним тиском: з одного боку, політичні дебати в країні, також і з її участю, давно вже перетворились на агресивні лайки між опонентами, з другого ж – власне політична боротьба концентрується нині на питанні: як найкраще позбутися Терези Мей, як вигнати її з прем’єрської резиденції на Даунінг Стріт, 10? Все це кидає величезну тінь на країну, яка, завдяки Brexit, опинилася в винятковому стані.

Балачки розтягнуться на літо?



Британці висміюють Терезу Мей / Фото АР

Тереза Мей, нагадаємо, стала прем'єр-міністром лише в червні 2016 року, тобто, вона перебуває на цій посаді всього три роки. Але з того часу вона настирливо, хоча й досі – цілком безуспішно, намагається здійснити те, за що британці, нехай і щезаюче малою, але все ж таки більшістю голосів проголосували на референдумі: а саме, вивести Сполучене Королівство зі складу Європейського Союзу.

За останніми чутками, або цього, або наступного тижня вона має намір ще раз, вже вкотре, спробувати винести питання про свій, узгоджений з керівництвом Євросоюзу, план "впорядкованого Brexit" на голосування в парламенті – але лише в тому випадку, якщо перемовини з лейбористами з цього приводу бодай зрушаться з мертвої точки. Це може статися, але ймовірність такої події вельми невелика. Набагато ймовірнішим є варіант, що остогидлі вже всім дебати про Brexit затягнуться на все літо, а самі британські консерватори-торі на виборах до Європарламента, які мають відбутися вже ось-ось, наберуть менше голосів, ніж нова "партія Brexit" та лейбористи, а, якщо справи підуть вже зовсім кепсько – то менше, ніж три невеличкі проєвропейські партії.

Торі, правляча наразі в Великій Британії партія, готується до цієї поразки. Готується посісти хіба що шосте місце. Готується отримати не більш, ніж 10% голосів. Саме тому, через страх перед поразкою, консерватори практично не проводять європейську передвиборчу кампанію, слідуючи гаслові: "Голови – в пісок!". Саме тому вони вже встигли програти комунальні вибори, які відбулися на початку травня. Вони не хочуть програвати європейські вибори – тому не хочуть брати в них участь взагалі.

"Не піду!"



Багато британців не хочуть виходити з ЄС / Фото АР

Інші, колишні британські прем’єри, опинившись у подібній ситуації, принаймні задумалися б про можливість відставки. Тереза Мей чинить по-іншому: вона відкидає будь-яку думку про те, щоб виїхати зі своєї резиденції. Сьогоднішні британські газети повні заголовками на кшталт "Мей відчайдушно чіпляється за владу" та навіть "Dead woman walking" – тобто, "Походеньки мертвої жінки".

Певно, вона має сталеві нерви, якщо повністю ігнорує подібне. Лише протягом одного-єдиного минулого тижня Тереза Мей змушена була пережити стільки відкритих політичних "ляпасів", скільки не переживав, певно, жоден британський прем’єр до неї. В парламенті депутатка від її власної партії, палка прихильниця Brexit Андреа Дженкінс спитала в неї – та коли ж ви вже, шановна пані прем’єр, підете? Подібні "депутатські запити" прилітають до неї тепер щотижнево – як від опозиціонерів, так і від "молодших" членів її власної партії.

Голова так званого "комітету 1922", який зібрав саме оцих, "молодших" торі, що відчувають себе представниками "партійного базису", зустрівся з Мей, аби спитати її, коли вона піде. Грехем Бреді передав їй під час зустрічі вимогу представити план її відставки та підкреслив, що відставка ця має статися ліпш раніш, аніж пізніш. Він дав Терезі Мей рівно 24 години, аби виконати вимогу колег. Відповідь була однозначною: прем’єр-міністр у відставку не збирається.

Консерватори проти Мей



Brexit – як постріл собі в ногу / Фото АР

Наразі стало відомо, що "групи спротиву" з середовища торі, які організувалися в так звану Національну Консервативну Конвенцію (NCC), мають намір провести 15 червня збори, на яких хочуть винести вотум недовіри Терезі Мей. Цей вотум не є якимось обов'язковим до виконання документом, тому що до відставки Мей може змусити лише парламентська більшість, але це може стати ще одним ударом по жінці, яка, як не крути, а є головою партії консерваторів.

Гірш за те: найвпливовіший з консервативних депутатів, Джонні Мерсер, виступив із відкритим листом, в якому проголосив, що не збирається більше голосувати ні за які урядові законопроекти, за винятком питань, які стосуються Brexit. До того моменту, як Мей встане та вибачиться перед солдатами та ветеранами, проти яких ведеться розслідування з приводу можливих скоєних ними злочинів під час громадянської війни в Північній Ірландії. Старий "внутрішній" супротивник Мей, колишній казначей партії Джордж Осборн, заявив ув інтерв'ю телеканалові Sky News: "Наступає момент, коли партія має визнати правду: вона потребує нового лідера, нової агенди". А після десятка інших членів уряду, тепер вже й міністр, яка відповідальна за зв'язки з парламентом, Андреа Ледсом, заявила про свої амбіції в якості наступниці Терези Мей: під час останніх "перегонів" за прем'єрське крісло вона посіла останнє місце й вилетіла після того, як дозволила собі покепкувати з того факту, що в пані Мей нема дітей.

Захисники Терези Мей аргументують, що від її відставки нічого не зміниться: наступний лідер торі отримає в спадок ті ж самі проблеми, які Мей не може подолати зараз. Але наразі навіть ультраконсервативна газета Telegraph виходить із коментарями на кшталт:

Негнучкість прем’єр-міністра вже ледве можна витримувати, вона призвела до того, що країна лежить паралізована. Вона не розуміє ні народ, ані парламент. Далі так тривати не може, інакше корабель торі потоне.

Щоправда, дехто вважає, що корабель торі потонути просто не встигне: раніш за нього потоне корабель Велика Британія. Важко сказати, наскільки реальним є подібний прогноз – зрозуміло лише, що наразі цей корабель ледь тримається на воді, отримавши величезну пробоїну, спричинену підривом торпеди, яка називається Brexit.

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