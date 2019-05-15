Парализованная Британия, или "Похождения мертвой женщины"

Вокруг вопроса о выходе Великобритании из Евросоюза в стране идут уже не только дебаты, а настоящие битвы. Причем они постепенно переходят из политической плоскости в плоскость, которая обычно рассматривается уголовным кодексом и судами.

Британские парламентарии получают угрозы убийством или изнасилованием, премьер-министр Тереза Мэй едва держится на своем посту, а правящая консервативная партия боится назначить повторный референдум, потому что подозревает, что он будет означать ее крах. Британская политика досталась своего дна.

Госпожа Крессида Дик принесла в Вестминстер плохие новости. Главная полицейская Ее Величества сообщила комитету Палаты представителей британского парламента, что на членов этой палаты, британских депутатов, началась самая настоящая охота неслыханных размеров: "письма ненависти" в электронные почтовые ящики, угрозы убийством, угрозы изнасилованием, реальные нападения – все это в течение прошлого 2018 года более чем удвоилось в количестве. Особенно уязвимыми оказались представители меньшинств и женщины – они превратились в настоящие мишени, некоторые из них уже просто не могут выйти на улицу без полицейской защиты. Причина этой волны, считает Крессида Дик, в том, что в стране царят "крайне поляризованы, возбужденные настроения".

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Правда, рассказывая о женщинах-политиках, которые боятся выйти на улицу без одного-двух "бобби" за спиной, она, конечно, не имела в виду госпожу премьер-министра Терезу Мэй – она за своим статусом всегда находится под полицейской защитой. Да и ей не надо, как многим депутатам, из-за предостережения брать такси вместо того, чтобы добраться куда-то, куда им надо, просто пешком. Она не вынуждена в субботу-воскресенье не ночевать дома, поскольку существует угроза нападения. Впрочем, г-жа Мєй также находится под огромным давлением: с одной стороны, политические дебаты в стране, также и с ее участием, давно уже превратились в агрессивные перебранки между оппонентами, с другой – собственно политическая борьба концентрируется ныне на вопросе: как лучше избавиться от Терезы Мэй, как выгнать ее из премьерской резиденции на Даунинг Стрит, 10? Все это бросает огромную тень на страну, которая, благодаря Brexit, оказалась в исключительном положении.

Болтовня растянется на лето?



Британцы высмеивают Терезу Мэй / Фото АР

Тереза Мэй, напомним, стала премьер-министром лишь в июне 2016 года, то есть, она находится на этой должности всего три года. Но с того времени она настойчиво, хотя и до сих пор – вполне безуспешно, пытается осуществить то, за что британцы, пусть и исчезающи малым, но все же большинством голосов проголосовали на референдуме: а именно, вывести Соединенное Королевство из состава Европейского Союза.

По последним слухам, либо на этой, либо на следующей неделе она намерена еще раз, уже в который раз, попробовать вынести вопрос о своем, согласованном с руководством Евросоюза, плане "упорядоченного Brexit" на голосование в парламенте, но только в том случае, если переговоры с лейбористами по этому поводу хотя бы сдвинутся с мертвой точки. Это может произойти, но вероятность такого события весьма невелика. Гораздо более вероятным является вариант, что осточертевшие уже всем дебаты о Brexit затянутся на все лето, а сами британские консерваторы-тори на выборах в Европарламент, которые должны состояться уже вот-вот, наберут меньше голосов, чем новая "партия Brexit" и лейбористы, а, если дела пойдут уж совсем плохо – то меньше, чем три небольшие проевропейские партии.

Тори, правящая сейчас в Великобритании партия, готовится к этому поражению. Готовится занять разве что шестое место. Готовится получить не более, чем 10% голосов. Именно поэтому, из-за страха перед поражением, консерваторы практически не проводят европейскую предвыборную кампанию, следуя лозунгу: "Головы – в песок!". Именно поэтому они уже успели проиграть коммунальные выборы, которые состоялись в начале мая. Они не хотят проигрывать европейские выборы – поэтому не хотят в них участвовать вообще.

"Не пойду!"



Многие британцы не хотят выходить из ЕС / Фото АР

Другие, бывшие британские премьеры, оказавшись в подобной ситуации, по крайней мере, задумались бы о возможности отставки. Тереза Мэй поступает по-другому: она отвергает любую мысль о том, чтобы выехать из своей резиденции. Сегодняшние британские газеты полны заголовками вроде "Мэй отчаянно цепляется за власть" и даже "Dead woman walking" – то есть, "Похождения мертвой женщины".

Вероятно, у нее стальные нервы, если полностью игнорирует подобное. Только в течение одной-единственной прошлой недели Тереза Мэй вынуждена была пережить столько открытых политических "пощечин", сколько не переживал, наверное, ни один британский премьер до нее. В парламенте депутат от ее собственной партии, страстная поклонница Brexit Андреа Дженкинс спросила у нее – и когда же вы уже, уважаемая госпожа премьер, уйдете? Подобные "депутатские запросы" прилетают к ней теперь еженедельно – как от оппозиционеров, так и от "младших" членов ее собственной партии.

Глава так называемого "комитета 1922", который собрал именно этих, "младших" тори, которые ощущают себя представителями "партийного базиса", встретился с Мэй, чтобы спросить ее, когда она уйдет. Грэхем Брэди передал ей во время встречи требование представить план ее отставки и подчеркнул, что отставка эта должна произойти лучше раньше, чем позже. Он дал Терезе Мэй ровно 24 часа, чтобы выполнить требование коллег. Ответ был однозначным: премьер-министр в отставку не собирается.

Консерваторы против Мэй



Brexit – как выстрел себе в ногу / Фото АР

Сейчас стало известно, что "группы сопротивления" из среды тори, которые организовались в так называемую Национальную Консервативную Конвенцию (NCC), намерены провести 15 июня собрание, на котором хотят вынести вотум недоверия Терезе Мэй. Этот вотум не является каким-то обязательным к исполнению документом, потому что к отставке Мэй может заставить только парламентское большинство, но это может стать еще одним ударом по женщине, которая, как не крути, а является главой партии консерваторов.

Хуже того: самый влиятельный из консервативных депутатов, Джонни Мерсер, выступил с открытым письмом, в котором провозгласил, что не собирается больше голосовать ни за правительственные законопроекты, за исключением вопросов, которые касаются Brexit. До того момента, как Мэй встанет и извинится перед солдатами и ветеранами, против которых ведется расследование по поводу возможных совершенных ими преступлений во время гражданской войны в Северной Ирландии. Старый "внутренний" противник Мэй, бывший казначей партии Джордж Осборн, заявил в интервью телеканалу Sky News: "Наступает момент, когда партия должна признать правду: она требует нового лидера, новой агенды". А после десятка других членов правительства, теперь уже и министр, которая ответственная за связи с парламентом, Андреа Ледсом, заявила о своих амбициях в качестве преемницы Терезы Мэй: во время последних "гонок" за премьерское кресло она заняла последнее место и вылетела после того, как позволила себе посмеяться над тем фактом, что у госпожи Мэй нет детей.

Защитники Терезы Мэй аргументируют, что от ее отставки ничего не изменится: следующий лидер тори получит в наследство те же проблемы, которые Мэй не может преодолеть сейчас. Но в данный момент даже ультраконсервативная газета Telegraph выходит с комментариями вроде:

Негибкость премьер-министра уже едва можно выдерживать, она привела к тому, что страна лежит парализованная. Она не понимает ни народ, ни парламент. Дальше так продолжаться не может, иначе корабль тори утонет.

Правда, некоторые считают, что корабль тори утонуть просто не успеет: раньше за него утонет корабль Великобритания. Трудно сказать, насколько реален подобный прогноз – ясно только, что теперь этот корабль едва держится на воде, получив огромную пробоину, вызванную подрывом торпеды, которая называется Brexit.

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