Стартували вибори до Європарламенту: що треба знати та можливі наслідки для України

23 травня стартували дев’яті вибори до Європейського парламенту, які триватимуть 4 дні. Експерти прогнозують, що новий орган буде більш роздроблений, а кількість євроскептиків у ньому зросте. Розповідаємо про останні прогнози та як ці вибори вплинуть на Україну.

Особливості виборів

Вибори до Європарламенту, які проводять кожні 5 років, відбудуться у 28 країнах-членах ЄС з 23 по 26 травня. У новому складі парламенту буде 751 депутат, які представлятимуть кожну з держав. Всього участь у виборах візьмуть понад 400 мільйонів громадян країн-членів Євросоюзу.

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Велика Британія, яка планувала вийти з Євросоюзу 29 березня, але так і не зробила цього, бере участь у виборах також. Без урахування цієї країни кількість депутатів, які обираються, становила б 705 осіб.

Так, 23 травня євродепутатів обирають Британія і Нідерланди, 24 травня – Чехія та Ірландія, 25 травня – Латвія, Мальта та Словаччина. Інші країни будуть голосувати у неділю, 26 травня. У ніч на 27 травня очікують результати.



Коли будуть голосувати в різних країнах

Після того, як результати будуть оприлюднені, члени нового парламенту починають формувати політичні групи. Також на першому пленарному засіданні євродепутати обирають нового президента Європейського парламенту та затверджують президента Європейської Комісії, виконавчого органу організації. Від цих виборів також залежить, хто стане членами Єврокомісії та Високим представником з питань зовнішньої та безпекової політики.

За кожною з 28 країн-членів ЄС закріплена певна кількість депутатів, залежно від кількості населення. Найбільше євродепутатів від Німеччини – 96. Наступні за кількістю Франція та Італія – 74 та 73 відповідно.

Що треба знати про Європарламент і його повноваження

Європейський парламент представляє інтереси 512 млн громадян Євросоюзу на європейському рівні. Зокрема, ухвалює закони для захисту громадян ЄС, схвалює бюджет об'єднання та представляє громадян країн Євросоюзу поза його межами.

Члени Європарламенту обираються країною, проте перебувають у політичних групах, сформованих на основі спільної ідентичності. За правилами, кожна група повинна налічувати щонайменше 25 членів і представляти хоча б чверть держав, які входять до Євросоюзу. У чинному парламенті є 8 груп.

Це – єдиний орган Європейського союзу, який обирається напряму громадянами ЄС.

Європейців закликають взяти участь у виборах: відео

Європарламент і Україна: як взаємодіють і що змінять вибори

Європарламент до сьогодні був органом, який виступав на підтримку позиції України, зазначив у коментарі 24 каналу голова правління "Майдану Закордонних Справ" Богдан Яременко. Тобто так чи інакше він засуджував різні прояви російської агресії проти України. І втрата цього, у разі, якщо вибори будуть несприятливі з точки зору формування більшості, яка буде більш прихильною до Росії, буде дуже серйозним ударом по зовнішній політиці України та її міжнародному становищу.

Попри те, що існує вірогідність того, що несприятливі для нас сили дещо розширять своє представництво у Європарламенті, я не думаю, що наразі загроза втрати підтримки цього органу для нас реалістична,

– зазначив при цьому експерт.

Однак існують й інші можливі негативні моменти у роботі з цим органом. Європейський парламент попри те, що у нього достатньо обмежені функції, є достатньо важливою інституцією з точки зору й міжнародного іміджу України. А також – підтримки України і формування програм допомоги. А, скажімо, темп реформ та боротьба з корупцією тут наразі викликає у європейців певні питання.

Прогнози експертів на вибори

Упродовж останніх років найбільшою була правоцентристська група "Європейська народна партія". Це – об'єднання партій правоцентристського спрямування, які представлені в національних парламентах по всій Європі.



Розподіл сил у Європейському парламенті сьогодні

Наразі ведуть боротьбу за вплив політсили, які хочуть зміцнення ЄС, та ті, які його критикують і прагнуть збільшити роль окремих держав. Тому експерти прогнозують, що новий Європейський парламент буде більш роздроблений, а кількість позитивно налаштованих до ролі органу партій може зменшитися. Оскільки у багатьох країнах зростають націоналістичні настрої та вплив популістів, євроскептики можуть здобути близько третини місць у парламенті.

Що цікаво, у Британії, за останніми прогнозами, лідирує новостворена партія "Brexit" Найджела Фараджа (34% голосів). Ліберал-демократи, які виступають за Євросоюз та закликають до проведення ще одного референдуму щодо Brexit, мають третє місце (15% голосів).

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Проте сьогодні більшість євроскептиків змінили вимоги остаточного виходу з ЄС на критику його ефективності та пропозиції реформування. Це пов’язують з покращенням економічної ситуації в Євросоюзі та менш високим рівнем нелегальної міграції.

Згідно з останнім прогнозом, "Єдина народна партія" продовжить лідирувати і отримає близько 180 місць.

"Прогресивний альянс соціалістів і демократів" (лівоцентристи) буде на другому місці й матиме близько 149 мандатів. Вперше за майже 40 років ці дві сили разом не матимуть більшості голосів у парламенті.

Третє місце прогнозують "Альянсу лібералів і демократів за Європу".

Тобто проєвропейська більшість у Європарламенті зберігається, однак вона буде значно слабшою, ніж у попередні роки.

Четверте місце, за результатами опитувань, матиме євроскептична група з умовною назвою "Європа націй і свобод" (об’єднує низку проросійських партій). Далі йдуть "Європейські консерватори та реформісти", "зелені", об’єднані ліві та "Європа свободи і прямої демократії" (євроскептики).