Друзі України, – Клімкін про новий склад Європарламенту

До нового складу Європейського парламенту увійшли безліч політиків, які є прихильними до України.

Таку думку висловив глава МЗС України Павло Клімкін у своєму Twitter.

Читайте також: Вибори до Європарламенту: що треба знати та як результат вплине на Україну

"У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають", – написав Клімкін.

Він наголосив, що запорукою спільного успіху України є дружба і європейські цінності.

Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 травня 2019 р.

До слова, у прес-центрі Європарламенту вже оголосили остаточні результати виборів. Вперше втратили більшість "Європейська народна партія" та "Прогресивний альянс соціалістів і демократів". В результаті вони не зможуть сформувати "велику коаліцію" без підтримки інших сил.

За що відповідає Європарламент?Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найпотужніших законодавчих органів у світі. Також парламент розділяє контроль над бюджетом.



Найбільш видимий результат роботи євродепутатів – це резолюції. Їх ухвалюють на пленарному засіданні більшістю голосів, тому вони показують політичну позицію всього Європарламенту, який є єдиним органом, обраним громадянами Євросоюзу безпосередньо. І ця позиція Європарламенту є стабільно набагато жорсткішою у своїй критиці дій Кремля у порівняні з офіційною позицією ЄС.