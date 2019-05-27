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      Друзі України, – Клімкін про новий склад Європарламенту

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      Клімкін розповів про новий склад Європарламенту
      Клімкін розповів про новий склад Європарламенту / 24 канал

      До нового складу Європейського парламенту увійшли безліч політиків, які є прихильними до України.

      Таку думку висловив глава МЗС України Павло Клімкін у своєму Twitter. 

      Читайте також: Вибори до Європарламенту: що треба знати та як результат вплине на Україну

      "У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають", – написав Клімкін.

      Він наголосив, що запорукою спільного успіху України є дружба і європейські цінності.

      До слова, у прес-центрі Європарламенту вже оголосили остаточні результати виборів. Вперше втратили більшість "Європейська народна партія" та "Прогресивний альянс соціалістів і демократів". В результаті вони не зможуть сформувати "велику коаліцію" без підтримки інших сил.

      За що відповідає Європарламент?Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найпотужніших законодавчих органів у світі. Також парламент розділяє контроль над бюджетом.

      Найбільш видимий результат роботи євродепутатів – це резолюції. Їх ухвалюють на пленарному засіданні більшістю голосів, тому вони показують політичну позицію всього Європарламенту, який є єдиним органом, обраним громадянами Євросоюзу безпосередньо. І ця позиція Європарламенту є стабільно набагато жорсткішою у своїй критиці дій Кремля у порівняні з офіційною позицією ЄС.

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      Теги: Новини України Новини політики Європа Євросоюз Павло Клімкін МЗС України Європарламент
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