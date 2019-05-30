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      За день до объявления об отставке Климкин купил квартиру за 3 миллиона

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      Павел Климкин купил квартиру за 3 миллиона гривен
      Павел Климкин купил квартиру за 3 миллиона гривен / 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приобрел просторную квартиру в Киеве за более 3 миллионов гривен.

      Информация об изменениях в декларации о доходах главы МИД Украины появилась на сайте НАПК.

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      В сообщении говорится, что владельцем квартиры площадью 108,3 квадратных метров Павел Климкин стал 16 мая 2019 года. На следующий день он объявил, что написал заявление об отставке с должности главы МИД Украины.

      Недвижимость министр приобрел у некоего Алексея Булгакова и обошлась она ему в 3 028 916 гривен.

      Вместе с квартирой чиновник купил и машиноместо площадью почти 18 квадратов за более 130 тыся гривен.

      Клімкін квартира Київ нерухомість
      Климкин приобрел квартиру и паркоместо в Киеве за более 3 млн грн

      Ранее в электронной декларации за 2018-й год указывал три квартиры в Киеве, но все они были зарегистрированы на его жену Марину Михайленко или ее родственников.

      На жену Климкина также зарегистрированы земельные участки и дачный дом площадью 187 квадратов в элитном поселке Козин под Киевом.

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      17 мая еще до инаугурации президента Владимира Зеленского Павел Климкин написал заявление об отставке с должности министра закордонниз дел и заявил, что намерен участвовать в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля 2019 года.

      Отставку Климкина еще не поддержала Верховная Рада. Во время заседание 30 мая в Раде не набралось достаточного количества голосов за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

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      Теги: Новости политики Павел Климкин Елитная недвижемость Новости недвижимости Украины Покупка недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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