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      Бухарєв подарував доньці квартиру за 14 мільйонів: декларація глави Служби зовнішньої розвідки

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      Бухарєв подарував доньці квартиру на 14 мільйонів
      Бухарєв подарував доньці квартиру на 14 мільйонів / Фото з Facebook-сторінки Владислава Бухарєва

      Новий очільник Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв подарував своїй доньці Юлії квартиру за 14,5 мільйонів гривень та паркомісце за 950 тисяч.

      Про це йдеться у його декларації за 2018 рік, написала на своїй сторінці Facebook журналістка Крістіна Бердинських.

      Вона зазначила, що, зазвичай, у деклараціях дуже щастить дружинам – їм дарують щедрі подарунки.

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      "Але в декларації Бухарєва супер пощастило його доньці – Юлії Бухарєвій. Дівчина задекларувала отримані в 2018 році квартиру вартістю 14,5 мільйонів гривень та місце в паркінгу за 950 тисяч гривень, – прокоментувала журналістка.

      Бердинських здивувало те, що новий очільник Служби зовнішньої розвідки зміг подарувати доньці подарунків на 15 мільйонів гривень при річному доході в 818 тисяч гривень.

      Нагадаємо, що Зеленський призначив Владислава Бухарєва главою Служби зовнішньої розвідки

      Що відомо про Владислава Бухарєва? Він – член парламентської фракції "Батьківщина". До Верховної Ради восьмого скликання пройшов по мажоритарному окрузі №162 у Сумській області, набравши 20,62% голосів виборців. Наразі є членом комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

      У березні 2014 року Олександр Турчинов, який виконував обов'язки президента, призначив Бухарєва начальником Головного управління Служби безпеки з боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

      Має спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції та військове звання – генерал-лейтенант. Зауважимо, що у 2014 році, балотуючись до парламенту, Бухарєв вказував в агітаційних листівках, що має Почесну відзнаку СБУ Медаль ФСБ Росії "За боевое содружество".

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Владислав Бухарєв е-декларування Купівля нерухомості Гроші СБУ
      Джерело: 24 канал
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