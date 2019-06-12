Бухарєв подарував доньці квартиру за 14 мільйонів: декларація глави Служби зовнішньої розвідки

Новий очільник Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв подарував своїй доньці Юлії квартиру за 14,5 мільйонів гривень та паркомісце за 950 тисяч.

Про це йдеться у його декларації за 2018 рік, написала на своїй сторінці Facebook журналістка Крістіна Бердинських.

Вона зазначила, що, зазвичай, у деклараціях дуже щастить дружинам – їм дарують щедрі подарунки.

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"Але в декларації Бухарєва супер пощастило його доньці – Юлії Бухарєвій. Дівчина задекларувала отримані в 2018 році квартиру вартістю 14,5 мільйонів гривень та місце в паркінгу за 950 тисяч гривень, – прокоментувала журналістка.

Бердинських здивувало те, що новий очільник Служби зовнішньої розвідки зміг подарувати доньці подарунків на 15 мільйонів гривень при річному доході в 818 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Владислава Бухарєва главою Служби зовнішньої розвідки.

Що відомо про Владислава Бухарєва? Він – член парламентської фракції "Батьківщина". До Верховної Ради восьмого скликання пройшов по мажоритарному окрузі №162 у Сумській області, набравши 20,62% голосів виборців. Наразі є членом комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.



У березні 2014 року Олександр Турчинов, який виконував обов'язки президента, призначив Бухарєва начальником Головного управління Служби безпеки з боротьби з корупцією і організованою злочинністю.



Має спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції та військове звання – генерал-лейтенант. Зауважимо, що у 2014 році, балотуючись до парламенту, Бухарєв вказував в агітаційних листівках, що має Почесну відзнаку СБУ Медаль ФСБ Росії "За боевое содружество".