Хто такий Владислав Бухарєв, голова Служби зовнішньої розвідки

Згідно з указом президента Володимира Зеленського, чинний нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв очолив Службу зовнішньої розвідки. Цікаві факти з його біографії з’ясовували журналісти 24 каналу.

Коротка біографія Владислава Бухарєва

Народився він 14 березня 1969 року у місті Лебедин, що на Сумщині. Є депутатом Верховної Ради VII скликання, входить до фракції Юлії Тимошенко "Батьківщина". На виборах до парламенту висувався на мажоритарному окрузі №162 у Сумській області. У підсумку він набрав 20,62% голосів виборців.

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Владислав Бухарєв і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко

У Верховній Раді Бухарєв є членом Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та головою Підкомітету з питань боротьби з організованою злочинністю Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Активісти руху ЧЕСНО його вважають прогульником пленарних засідань. За інформацією на сайті ВР, він був зареєстрованим на 79% засідань та відвідав 81% зборів комітету. Водночас пропустив 7767 голосувань (був присутнім на 47%).

Бухарєв має вищу освіту: закінчив Київське вище військове інженерне училище зв'язку (1992 рік, кваліфікація – інженер-зв'язківець), Інститут підготовки кадрів Служби безпеки України (1994 рік), Сумський державний університет (2018 рік, кваліфікація – юрист). Є кандидатом юридичних наук. Крім того, він має військове звання – генерал-лейтенант і спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції.

В органах Служби безпеки почав працювати в 1992 році. У 2014-му Бухарєва обіймав посаду першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Тоді його призначив Олександр Турчинов, який виконував обов'язки президента. У тому ж році Бухарєв ще й став офіцером з особливих доручень голови СБУ.

Має новоспечений очільник Служби зовнішньої розвідки й досвід роботиму Державній податковій службі. Зокрема, з грудня 2007-го по березень 2010 року був начальником податкової міліції. Після цього він вийшов на пенсію.

У 2018-му році проти низки українців Росія запровадила економічні та дипломатичні санкції, фігурує у цьому переліку й Владислав Бухарєв.

Нагорода від ФСБ

У 2014 році, коли Владислав Бухарєв балотувався до парламенту, у своїх агітаційних листівках вын вказав, що має Почесну відзнаку СБУ, а саме медаль ФСБ Росії "За боевое содружество".



Владислав Бухарєв має медаль ФСБ Росії "За боевое содружество"

Вже після призначення його головою Служби зовнішньої розвідки через цей факт спровокував неабиякий скандал. Сам Бухарєв пояснив, що медаль йому видала російська спецслужба за участь у спільній операції декількох країн з ліквідації великого наркотрафіку. Ця операція відбулася задовго до окупації Криму та війни на Донбасі – ще на початку 2000-х років.

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Також його було відзначено такими нагородами та відзнаками:

– орден "За заслуги" II та ІІІ ступенів;

– почесна грамота Верховної Ради, почесна грамота Кабінету Міністрів України;

– почесна відзнака Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією "Честь, Мужність, Закон";

– нагрудний знак "Почесна зірка Служби безпеки України", нагрудний знак "Почесна відзнака Служби безпеки України";

– відзнака Управління боротьби з наркотиками (ДЕА) Міністерства юстиції США;

– відзнака Служби безпеки України – нагрудний знак "Хрест Доблесті" ІІ та І ступенів;

– відзнака Служби безпеки України – нагрудний знак "За боротьбу з корупцією та організованою злочинністю".

Крім того, Владислав Бухарєв – почесний громадянин Лебедина.

Родина Владислава Бухарєва

Він є одруженим. Ім’я дружини – Олена. Викладає вона іноземну літературу у Слов'янській гімназії Києва. Сімейна пара виховує двох дітей – дочку Юлію та сина Олексія.



Донька Владислава Бухарєва – Юлія



Син Владислава Бухарєва – Олексій

Що Бухарєв вказав у свої декларації

За даними електронної декларації за 2018 рік, у власності родини Бухарєвих є дві квартири в столиці - 106,1 квадратних метра та 219,1 квадратних метра. Також їм належить будинок – площею 701,1 квадратних метра та земельна ділянка у 2500 квадратних метри в селі Вишеньки під Києвом.

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Доньці Юлії належать дві квартири. Одна з них розміщується у Києві (площа 219,1 квадратних метра, а друга – в селі Зазим'я Київської області (площа – 74,90 квадратних метра). Олена Бухарева володіє нерухомістю в окупованому Криму. Зокрема, у 2011 році вона придбала квартиру площею 86,8 квадратних метра в елітному житловому комплексі по сусідству з Лівадійським палацом в Ялті.

Водночас сім'я задекларувала чотири автомобілі – Lexus LX 570 (2008 року випуску), Lexus RX 350 (2011 року випуску), Toyota Land Cruiser (2012 року випуску) та Volkswagen Multivan (2017 року випуску).

Щодо статків, то у 2018 році Владислав Бухарєв заробив 817 тисяч 892 гривні, а його дружина – 91 тисячу 383 гривні. Також Олена Бухарєва отримала 530 тисяч гривень відсотків з рахунку в Латвії, де зберігає 400 тисяч доларів. Крім того, вона також зберігає близько 85 тисяч євро в Австрії.

Активність у соцмережах

Бухарєв є активним користувачем у Facebook. Має він тут 4 тисячі друзів. Крім того, на його сторінку підписано понад 3 тисячі осіб.