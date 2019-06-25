Приклад безкарності за часів Порошенка: чому одіозний Андрій Клюєв може повернутися в Україну

Одіозні соратники Віктора Януковича націлилися на депутатські мандати та недоторканність. За мандат збирається повоювати одіозний Андрій Клюєв, який був останнім главою Адміністрації Президента Віктора Януковича.

Саме його вважали причетним до силового розгону Євромайдану в листопаді 2013 року, який спровокував усі подальші дії. Він же був начальником на Банковій під час кривавої зачистки у лютому 2014 року.

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І втік Клюєв з України до Москви разом зі своїм шефом під конвоєм російських спецслужб. Там у Росії в грудні 2016 року він був присутній в одному з районних судів Москви та надавав свідчення з метою визнання подій лютого 2014 року в Україні державним переворотом.

Також у лютому 2017 року він в телеефірі російського каналу просував лінію російської ж пропаганди. Зараз про повернення Клюєва з метою отримати мандат депутата та недоторканність написали одразу декілька сайтів. Він задумав проскочити під купол за 46 округом на Донеччині – це округ з центром у місті Бахмут, колишній – Артемівськ.



Андрій Клюєв та Віктор Янукович

Депутатом цього розпущеного скликання тут був рідний брат Андрія Клюєва Сергій, який також начебто втік до Росії, але пізніше, в 2015 році коли з нього було знято депутатську недоторканність в рамках розслідування кримінальних справ.

В цьому окрузі розташовані підприємства Клюєвих, а тому в них є базовий електорат. Так, на 9 травня цього року в Бахмуті з’явився білборд із привітаннями з Днем перемоги від Сергія Клюєва та його громадської організації "Вместе". І от тепер за цим округом на парламент націлився начебто старший з братів, Андрій Клюєв.



Білборд у Бахмуті

Він висувається до нового парламенту чи то від "Ліберальної", чи то від "Ліберально-демократичної партії". А це дозволяє йому не подавати документи до ЦВК особисто, адже Клюєв перебуває в бігах.

Щоб стати кандидатом, треба 5 років жити в Україні, тоді як Клюєв втік разом з Януковичем. Але обійти цю норму він воліє за допомогою хитрощів – коли вони рятувалися втечею під час Майдану, то не ставили штампи про виїзд.

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Тож ЦВК не має формальних підстав відмовити Клюєву в реєстрації. Останні офіційні відмітки про виїзд Клюєва за кордон та заїзд назад в Україну датуються початком січня 2014 року.

Вся історія з Клюєвим – це приклад безкарності за часів Порошенка. І причина тут може критися в давніх дружніх відносинах між Клюєвими та все ще чинним генпрокурором Юрієм Луценком.



Брати Клюєви

Подейкують, що коли молодий політик Луценко очолював Донецький осередок "Соціалістичної партії України", то посильну спонсорську допомогу йому надавали якраз люди Клюєва. Ну і сам Луценко відгукувався про них завжди з повагою.

І коли рік тому з молодшого Клюєва зняли європейські санкції, аби відмазатися в публічному просторі, Луценко почав казати, що буде притягати до дисциплінарної відповідальності своїх підлеглих за розвал справи. Але нічого подібного зроблено не було.

Насправді ж за часів Петра Порошенка та Юрія Луценка намагання Клюєва притягнути до відповідальності саботувалися на найвищому рівні.

Справу Клюєва веде Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури – його викрили у заволодінні державними коштами в особливо великому розмірі. Йдеться про виділення 200 мільйонів гривень державної допомоги заводам Клюєва – рішення про що ухвалювали підлеглі самого Клюєва.

Справу було завершено, і в лютому 2018 року прокурор звернувся до судді Печерського райсуду з клопотанням – дати дозвіл на заочний суд над Клюєвим.

Але тут же почався саботаж – суддя В'ячеслав Підпалий повернув клопотання прокурору. Але при цьому суддя відмовлявся видати прокурору повний текст вказаної ухвали. Він її протримав у себе чотири місяці, і надав лише у червні 2018 року, що є грубим порушенням закону та підставою дисциплінарної відповідальності судді.

Звичайно, така поведінка судді є ляпасом правосуддю. І прокурор написав скаргу на Підпалого до Вищої ради правосуддя, яка до цього часу, тобто пішов уже другий рік, досі не розглянута.



Суддя В'ячеслав Підпалий

А якщо вчитатися в обгрунтування судді, чому не можна судити Клюєва, взагалі слід хапатися за голову “не знайшли свого підтвердження обставини про те, що останній переховується від органів слідства та суду”.

При тому, що суду надавалися всі докази – постанова ще за січень 2015 року слідчого про оголошення розшуку підозрюваного Клюєва, листи СБУ про можливе місцеперебування Клюєва, інформація бюро "Інтерполу" про здійснення міжнародного розшуку Клюєва.

Суддя Підпалий додумався до того, що відмову на заочний суд над Клюєвим аргументував навіть рішенням Європейського суду "Ходорковський проти Росії". Це вже небачений цинізм.

Заочний суд над Клюєвим дозволила суддя Печерського суду Батрин лише навесні цього 2019 року. Але одночасно виявилося, що її виконати неможливо – суддя спеціально прив'язала це до інших норм законодавства, які захищали Клюєва від заочного суду.

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Ну і тепер він націлився на парламент, щоб заховатися за недоторканністю і назавжди уникнути відповідальності. При цьому судовий саботаж справи Клюєва залишився без жодної реакції з боку генпрокурора Луценка, який мав усі підстави розслідувати діяльність таких суддів.

Саме так виглядає українська кругова порука. І саме тому ми маємо розірвати це порочне коло на наступних парламентських виборах, щоб обрати чесну владу, що працюватиме в інтересах усіх українців.

23 червня ЦВК відмовила Андрію Клюєву у реєстрації кандидатом до Верховної Ради.