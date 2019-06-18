Реванш Порошенка: як п'ятий президент посилює контроль над українськими ЗМІ

Уже місяць в Україні новий президент, уже два – як Петро Порошенко програв вибори. Однак стара влада продовжує ухвалювати потрібні собі рішення, збираючи ресурси для реваншу.

Повільний процес зміни влади в Україні має своє пояснення. Це дає можливість акціонерам минулої коаліції, блоку Порошенка та "Народного фронту", вичавити чергове рішення на свою користь.

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За часів каденції Порошенка його оточення прибрало до своїх рук телеканал "Тоніс", який належав родині Януковича, але потім перейменувався на канал "Прямий" та став головним рупором пропаганди попередньої влади.

Але тепер ситуація змінилася – Державне бюро розслідувань почало вивчати обставини, як наближений до Порошенка екс-депутат Володимир Макеєнко переписав цей медіа-актив Януковича. Крім того, ще й за смішну ціну – 16 мільйонів гривень.



Володимир Макеєнко

Провадження відкрили за заявою про можливе вчинення Порошенком, екс-депутатом Макеєнком та іншими фігурантами злочинів. Зокрема за статтями:

• умисне ухилення від сплати податків;

• легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

Але паралельно з цим, оточення Порошенка намагається навіть вже після втрати влади прибрати до своїх рук ще один актив Януковича – радіо "П'ятниця". Мережу з 55 радіостанцій, що мовила на всі обласні центри та інші великі міста, без будь-якого конкурсу віддали у руки найближчих соратників президента-втікача, включно з Сергієм Арбузовим.



Український бізнесмен та політик Сергій Арбузов

Але після зміни влади новий президент Порошенко не міг пройти повз такий ласий актив. Навіщо віддавати його державі, якщо можна просто привласнити шляхом різних маніпуляцій? І ці 55 ліцензій радіо "П'ятниця" стали предметом торгів між оточенням Януковича та Порошенка. Бувши чинним президентом, Петро Олексійович не наважився напередодні першого туру провернути аферу перед носом усієї країни.

Але, програвши вибори, він втратив будь-які моральні обмеження, адже втрачати йому більше нічого. Тож саме час забрати нарешті радіо "П'ятниця" собі. Заради цього п'ятий президент з останніх сил намагається втримати контроль над регулятором – Національною радою з питань телебачення та радіомовлення.

А цей орган по-тихому вже раніше провернув чергову аферу в інтересах Порошенка. Трохи передісторії. У судах України з 2018 року "лежало" питання продовження ліцензій радіо "П'ятниця", яке раніше було відомо як "Супер Радіо".

І от 25 квітня, тобто через чотири дні після поразки Порошенка на виборах президента, раптом суд почив дооформлювати потрібні йому рішення. Одіозний Окружний адміністративний суд Києва, який відомий своїми скандальними рішеннями, ухвалив позитивне рішення на користь радіо.



Петро Порошенко

Далі розігрувалася справжня вистава. Нацрада не могла просто мовчки це проковтнути та продовжити ліцензії радіо Януковича, на яке поклав око Порошенко. Тому відомство починає імітувати супротив. Рішення, ухвалене в інтересах радіостанції, було необхідно "закріпити" в апеляції. Але, щоб апеляція раптом не відіграла все назад, то Нацрада начебто випадково вдалася до помилки. І скаргу подав неналежний апелянт – не Нацрада, а представник Нацради.

І, звичайно, на цій підставі Апеляційний суд відмовив у апеляції. Тепер оскаржити можна лише у Верховному суді, а це продовжить всю тяганину, можливо, на роки вперед. До слова, куратором цього "договорняка" був заступник глави адміністрації президента Олексій Філатов, який за часів Порошенка тримав у страху всіх суддів України.

Чому я приділяю увагу цьому епізоду? Тому що він показовий – ненажерливі апетити президента Порошенка не відпускають його попри поразку на виборах, публічні каяття та обіцянку почути обурених громадян.

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Випадок з радіо – це лише один епізод з багатьох прикладів старої влади. Остаточне усунення його від влади можливе лише після парламентських виборів. І чим раніше вони відбудуться, тим швидше українська політика позбудеться корупційного впливу Порошенка.