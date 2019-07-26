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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Які партії хочуть в коаліцію та до кого придивляється "Слуга народу"

      Вибори навиворіт 656 Читать новость на русском

      Дострокові парламентські вибори в Україні офіційно стало історією. Голосування відбулося і ЦВК вже встановила результати цих виборів. Тепер усі 424 новообрані щасливчики готуються стати народними депутатами.

      Коли відбудеться перше засідання нової Ради?

      Поки спікер ВРУ Андрій Парубій сказав, що перше засідання Верховної Ради планується на початок вересня.

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      Найпізніше новообрані депутати мають зібратися на засідання Ради 9 вересня – на 35 день після останньої дати встановлення результатів виборів.

      Але президент любить красиві дати, тому хоче перше засідання ради на День незалежності – 24 серпня.

      Зеленський планує перше засідання Ради на 24 серпня
      Зеленський планує перше засідання Ради на 24 серпня

      ЦІкаво, що пропрезидентська фракція "Слуга народу" побила одразу два рекорди, які до цього належали "Партії регіонів": результат за партійними списками понад 40% голосів і результат на мажоритарних округах, де "Слуги" начисто вивели стару еліту, завівши в парламент більше 120 депутатів.


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      Для чого потрібна коаліція та як вона створювалася?

      Коаліція – це так званий союз фракцій політичний партій, об’єднаних однією метою. Наприклад, реформувати країну, позбутися олігархів чи підвищити рівень життя тощо. Така мета викладена на папері і дещо деталізована – це вже коаліційна угода.

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      Коаліція в українському парламенті має складну долю і непросту історію. Саме поняття "коаліція" з’явилося після політичної реформи 2004 року.

      У 6 скликанні Ради коаліція демократичних сил – "Блок Юлії Тимошенко" і "Наша Україна – Народна Самооборона" – трималася на межі 226 голосів, доки у червні 2008 року двоє депутатів Ігор Рибаков та Юрій Бут не написали заяви про вихід із коаліції. Це призвело до її розпаду і дало початок ганебному явищу – депутатських "тушок" – так колись називали об’єднання "Партії регіонів", "Блоку Литвина", "комуністів" та окремих депутатів.

      Приклад Німеччини. Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель, який хоч і переміг на виборах, суттєво втратив у підтримці. Впродовж місяця її партія так і не змогла створити більшість із зеленими та вільними демократами. Німеччина почала готуватися до перевиборів, але тут допомогли соціал-демократи. Попри те, що вони всю виборчу кампанію будували на критиці Меркель, а після виборів заявили про прихід в опозицію, вони пішли на створення широкої коаліції, поставивши державні інтереси понад партійні.

      З ким хоче об'єднатися "Слуга народу"?

      Незалежно від того, формуватиме "Слуга народу" коаліцію з кимось чи ні, послухати з ким вони готові дружити завжди цікаво. Так, Юлія Тимошенко в коаліцію хоче десь з 2006 року, але цього разу вирішує не вона, а президент Володимир Зеленський.

      Але в Зеленського більше придивляються до Святослава Вакарчука. "Я вважаю, що в нього (Вакарчука, – 24 канал) один із найкращих списків, багато хороших людей, з якими ми будемо мати задоволення співпрацювати", – відповів кандидат від "Слуги народу" Давид Арахамія.

      Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський
      Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський

      Так само "Голос" у друзях бачить і Петро Порошенко. Хоча саму "Європейську Солідарність" у коаліцію особливо ніхто не кличе.

      А "Голос" – фракція маленька, але горда. У них до потенційних партнерів свої вимоги. Щоправда, не до кінця зрозуміло, які, бо озвучені вони у фірмовому стилі Вакарчука – мінімум конкретики.

      З будь-ким, хто не готовий діяти по-новому, незалежно від політичного минулого, ми не готові разом об’єднуватися в одну структуру",
      – наголосив Вакарчук.

      З "Опозиційною платформою – "За життя" зі зрозумілих причин не висловила бажання дружити жодна з партій, але вони не засмучуються. "Ми точно не будемо в опозиції до українскього народу, а всі решта питань, які торкаються посад, нас не хвилюють", – відповів Юрій Бойко.

      офіційні результати парламентських виборів
      Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Але якщо у "Слуги народу" не вийде домовитися про коаліцію, вони не дуже сумуватимуть, адже в парламенті вони однопартійна більшість, яка автоматично отримує повноваження коаліції. Це означає, що вона самостійно зможе сформуватися склад Кабміну, прийняти більшість законів або призначити суддів КСУ.

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      Чи була раніше монобільшість в українському парламенті? Так, у далекому 2001 році. Тоді у Верховній Раді 1 скликання була так звана група "239" – офіційно оформлена комуністична більшість. Депутати цієї групи підтримали декларацію про суверенітет, проте іони послідовно відстоювали ідею збереження СРСР або підписання нового союзного договору.

      Отже, єдина партійна більшість має свої плюси і мінуси. З переваг – влада має повне зелене втілювати реформи, з рикзиків – так само легко можна ухвалити що завгодно

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      Теги: Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Коаліція Вибори навиворіт ВО Батьківщина Партія Голос Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя
      Джерело: 24 канал
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