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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламентські вибори – 2019: за кого та як голосували в областях України

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      Парламентські вибори 2019 – як та за кого голосували в областях
      Парламентські вибори-2019: як голосували в областях України / Колаж 24 канал

      21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. Участь у голосуванні взяли понад 14,7 мільйона виборців. Кого підтримала найбільше та як голосувала окремо кожна українська область – в інфографіці 24 каналу.

      Хто з партій переміг окремо в кожній області

      У більшості областей України найбільше голосів отримала "Слуга народу". Президентську політсилу підтримали у 21 області України. Найбільше голосів за неї віддали на Дніпропетровщині. Також понад 50% "Слуга народу" здобула на Миколаївщині, Полтавщині, Закарпатті, Кіровоградщині, Сумщині, Черкащині та на Буковині.

      Зверніть увагу! Як пройшли парламентські вибори в Україні: головне

      Які області підтримали "Слугу народу"

      • Вінницька – 36,73%,
      • Волинська – 39,94% ,
      • Дніпропетровська – 56,93%,
      • Житомирська – 46,53%,
      • Закарпатська – 50,7%,
      • Запорізька – 49,1%,
      • Івано-Франківська – 32,28%,
      • Київська – 45,41%,
      • Кіровоградська – 50,67%,
      • Миколаївська – 53,74%,
      • Одеська – 46,41%,
      • Полтавська – 51,8%,
      • Рівненська – 40,52%,
      • Сумська – 50,92%,
      • Тернопільська – 31,59%,
      • Харківська – 42,1%,
      • Херсонська – 49,49%,
      • Хмельницька – 45,61%,
      • Черкаська – 50,04%,
      • Чернівецька – 50,9%,
      • Чернігівська – 41,22%,

      Також "Слуга народу" користується найбільшою популярністю у Києві – 37,08%. Щодо інших регіонів, то у двох більшість голосів здобула "Опозиційна платформа – за життя". За партію Медведчука проголосували на Донбасі, а саме на Донеччині (41,8%) та Луганщині (48,29%). Крім того, партія "Голос" перемогла на Львівщині (24,1%).

      Партії, області, вибори, Верховна Рада, парламент
      Які партії здобули перемогу окремо в кожній області / Інфографіка 24 каналу

      До речі, хто увійде в нову коаліцію та коли вона буде сформована

      Як голосували українці в регіонах

      В усіх регіонах України перемогла президентська "Слуга народу". Найбільше голосів ця політсила здобула на Півдні, а найменше – на заході. Крім того, на заході, півночі та півдні неабиякою популярністю користувалася "Європейська солідарність" п’ятого президента Петра Порошенка, а на сході та на тому ж півдні – "Опозиційна платформа – За життя", одним із лідерів якої є кум російського президента Віктор Медведчук.

      Захід. Тут найбільше людей підтримали президентську "Слугу народу" (39,2%). Одразу за нею розмістилися "Голос" Святослава Вакарчука (14,1%) та "Європейська солідарність" (12,7%).

      Північ. Тут також перемогла "Слуга народу"(45,5%). Далі за нею йдуть "Європейська солідарність" (10,1%) і "Батьківщина" (9,9%).

      Схід. У цьому регіоні очікувано здобула більшість голосів партія "Слуга народу" (37,7%). Дещо менший, але також вагомий показник продемонструвала "Опозиційна платформа – За життя" (30,5%). Третє місце тут посів "Опозиційний блок" (8,5%).

      Південь. "Слуга народу" й у південних областях здобула найбільшу підтримку – 50,4%. Набагато менше голосів отримали "Опозиційна платформа – за життя" (16,5%) та "Європейська солідарність" (5,8%).

      Партії, вибори, Верховна Рада, лідери в регіонах
      Які партії підтримували в регіонах / Інфографіка 24 каналу

      Цікаво! Як голосували українці в різних регіонах: відео

      Несподівані результати

      Загалом кожна з областей продемонструвала прогнозовані результати, проте були й деякі несподіванки. Зокрема, серед тих партій, що не проходять до парламенту, хорошу підтримку на Вінниччині здобула "Українська стратегія Гройсмана" (15,43%). В цій області політсила поки ще чинного прем’єра посіла другу сходинку. Натомість на Донеччині дуже хороші відсотки здобули "Опозиційний блок" (11,40%) та "Партія Шарія" (5,65%).

      Якими є офіційні результати виборів

      Після підрахунку 54,68% бюлетенів, найбільшу підтримку серед населення здобула президентська партія "Слуга народу" - 42,47% або понад 3 мільйони голосів. Також до парламенту проходять "Опозиційна платформа – За життя" (12,92% або понад 958 тисяч), партія п’ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" (8,6% або майже 638 тисяч), "Батьківщина" Юлії Тимошенко (8,02% або понад 595 тисяч) та політсила Святослава Вакарчука "Голос" (6,36 або понад 472 тисячі).

      Серед тих, хто не долає 5% бар’єр, але має непогані шанси потрапити до Ради можна побачити "Радикальну партію" Олега Ляшка" (3,79%), "Силу і честь" Ігоря Смешка та "Опозиційний блок" (3,24%). Крім того, 2% і більше отримали "Партія Шарія" (2,31), "Свобода" (2,28%) та "Українська стратегія Гройсмана" – усі ці політсили забезпечать державним фінансуванням.

      Якими були результати екзитполу

      Згідно з результатами Національного екзит-полу 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають партії "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%.

      Водночас непогані шанси на проходження до Ради мають "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%). Усі решта політсил отримали менше ніж 2%.

      Результати ЦВК
      Результати ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Важливо! "Слуга народу" може отримати монобільшість у парламенті

      Якою була явка на позачергових виборах до Ради

      Відповідно до даних ЦВК, участь у позачергових парламентських виборах взяли 49,84% з усіх зареєстрованих виборців. Зауважимо, що явка на цих виборах була набагато меншою, аніж під час другого туру президентських виборів: тоді проголосували 62,09% осіб. Крім того, ця явка є найнижчою за увесь час проведення парламентських виборів в Україні.

      Найактивніше голосували на Чернігівщині – в цьому регіоні свої голоси віддали 54,8% осіб. Також понад 54% проголосували на Тернопільщині (54,21%) і на Полтавщині (54,1%).

      Натомість найпасивнішими були виборці на Закарпатті – 41,16%. Не кращою була ситуація й у Чернівецькій області (42,06%) та на Херсонщині (43,93%).

      Явка, вибори, дострокові парламентські вибори, Верховна Рад
      Явка на позачергових парламентських виборах – 2019 / Інфографіка 24 каналу 

      Парламентські вибори – 2019: матеріали 24 каналу 
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      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Публікації День виборів Статистика Результати по областях
      Джерело: 24 канал
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