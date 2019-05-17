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      Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка

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      Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      / 24 канал

      17 травня на засіданні Верховної Ради фракція "Народний фронт" заявила про вихід із коаліції "Європейська Україна". З цієї дати починається 30-денний відлік часу, необхідний для формування нової коаліції. Як формується парламентська коаліція та хто має право до неї входити – в матеріалі 24 каналу.

      Геть з коаліції

      Вихід "Народного фронту" із коаліції експерти прогнозували ще кілька днів тому. 17 травня голова цієї фракції Максим Бурбак на засіданні ВРУ офіційно оголосив про вихід політичної сили з коаліції.

      З парламентської трибуни він сказав, що коаліція, сформована в 2014 році, діяла до сьогодні і виконала свої завдання. "За 5 років цей парламент, два уряди й українська влада загалом провели змін більше, ніж за два попередні десятиліття", – сказав Максим Буряк.

      Читайте також: Коли насправді коаліція припинила існування

      В коментарі 24 каналу політолог, глава центру "Ейдос" Віктор Таран наголосив – депутати "Народного фронту" зробили такий крок для того, щоб не допустити розпуск парламенту.

      Достроково розпустити парламент можна лише, якщо до завершення його роботи залишається не менше ніж 6 місяців. Якщо рахувати, що коаліція припинила свою діяльність 17 травня, то 30-денний термін, відведений на формування нової, спливає 17 червня. Таким чином, достроково розпустити парламент новообраний президент просто не зможе, адже чергові вибори до ВРУ мають відбутись 28 жовтня,
      – додав політолог.

      Дочасні вибори відкладаються

      Таким нехитрим кульбітом по суті депутати "вибили" у Володимира Зеленського право на розпуск парламенту. Фактично це означає формування нової коаліції.

      На 99,9% вона не буде сформована і ВРУ залишиться працювати в розібраному стані до нових виборів. Так само працюватиме й Кабмін, адже в статтях 12 і 13 закону "Про Кабінет Міністрів України" перераховано чіткі підстави відставки прем’єр-міністра, проте серед них немає статті про розпуск коаліції,
      – зазначає Віктор Таран.

      Після розпуску старої коаліції починається формування нової:

      • Стартує цей процес з того, що спікер оголошує початок консультацій між лідерами фракцій.
      • Потім вони визначаються з  графіком зустрічей, під час яких вони обговорюватимуть створення нової коаліції. Це відбуватиметься за присутності й без спікера. Згідно з цим графіком консультації проходитимуть як між усіма фракціями одночасно, так і окремо. Приміром, БПП і "Батьківщина", "Народний фронт" і "Опозиційний блок".
      • Перемовини триватимуть 30 днів. Після чого оголосять про створення нової коаліції чи відсутність такої.
      • Якщо перемовини успішні – підписується коаліційна угода, де вказують основні напрямки діяльності коаліції. Головна умова – цю угоду має підписати не менше 226 членів фракцій, проте їх може бути більше.

      коаліція
      Процедура формування коаліції в інфографіці

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      "Якщо сформується коаліція, парламент працюватиме й надалі. Якщо – ні, тоді відбуваються консультації з президентом, який ухвалює рішення про розпуск парламенту. Але, президент втрачає право розпускати парламент менше ніж за півроку до завершення його роботи", – переконує Віктор Таран.

       

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Інфографіка Коаліція Народний фронт Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Статті
      Джерело: 24 канал
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